Una Cleopatra nera nella nuova docu-serie su Netflix. È subito polemica.

Il prossimo 10 maggio uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova docu-serie dal titolo “Queen Cleopatra“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Queen Cleopatra: di cosa parla e le polemiche per il colore della pelle

“Queen Cleopatra“, in italiano “Regina Cleopatra” è la nuova docu-serie in arrivo su Netflix, scritta da Peres Owino e NneNne Iwuji e prodotta e narrata dalla moglie dell’attore Will Smith, Jada Pinkett, e già al centro delle polemiche per via del colore della pelle: nella serie Cleopatra è infatti nera. Molte le proteste per questa scelta, in quanto falsificherebbe i fatti storici. Dalla Grecia all’Egitto c’è stata un vera e propria rivolta contro Netflix per questa inesattezza storica. Cleopatra Teo Filopatore, conosciuta come Cleopatra VI, è stata l’ultima Regina d’Egitto e ultimo membro regnate della dinastia tolemaica. Il suo regno è durato dal 52 al 30 a.c. e, nel corso dei secoli, Cleopatra è diventata, per diversi motivi, uno dei personaggi storici più famosi al mondo. Cleopatra, nota per la sua intelligenza e il suo carisma, è stata protagonista di numerosi film, serie e documentari. Da secoli si discute su quale fosse l’etnia di Cleopatra, non esistono prove certe sul colore della carnagione, la nuova serie “Queen Cleopatra” ipotizza che la regina fosse egiziana, coi capelli ricci e la pelle nera. Gli storici però sono tutti concordi che Cleopatra fosse di stirpe greco-macedone e quindi che non avesse la pelle nera. Secondo Greek City Times il documentario “promuove l’afro-centrismo, un’ideologia che promuove l’idea del ritorno in Egitto, cacciando a calci gli egiziani perché hanno rubato la loro cultura e la loro storia.”

La docu-serie “Queen Cleopatra” racconta la vita della Regina, comprese le sue relazioni con Giulio Cesare e Marco Antonio. Questa la sinossi ufficiale:

“Dalla produttrice Jada Pinkett Smith arriva una serie di documentari che esplora le vite di importanti e iconiche regine africane. Questa stagione avrà come protagonista la regina Cleopatra, la donna più famosa, potente e incompresa del mondo, una regina audace la cui bellezze e romanticismo oscurano il suo vero essere, il suo spirito. L’eredità di Cleopatra è stata oggetto di molti dibattiti accademici, spesso ignorati da Hollywood. Ora la nostra serie rivaluta questa affascinante parte della sua storia.”

Queen Cleopatra: il cast

Nella docu-serie in arrivo su Netflix “Queen Cleopatra”, Cleopatra è interpretata dall’attrice britannica Adele James, che abbiamo visto nella serie televisiva “Casuality”. L’attrice ha sottolineato che “Cleopatra cerca di salvare il suo paese dalla distruzione“. A vestire i panni di Giulio Cesare troviamo l’attore, cantante e ballerino inglese John Partridge, noto per la soap opera inglese “EastEnders“, mentre Marco Antonio è interpretato dall’attore e produttore britannico Craig Russel.

Queen Cleopatra: quando esce e dove vedere la docu-serie

La docu-serie “Queen Cleopatra” sarà disponibile a partire da mercoledì 10 maggio sulla piattaforma di streaming Netflix. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento, iscrivendosi a Netflix e scegliendo tra i diversi piani a disposizione, da quello più economico a quello premium. La docu-serie “Queen Cleopatra” è composta da 4 episodi.