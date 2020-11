Il Natale 2020 si sta avvicinando ed è arrivato il momento di iniziare a pensare ai regali. Ma quali scegliere per lei? Che questa “lei” sia una vostra amica, la vostra mamma, sorella, moglie o fidanzata, abbiamo stilato una lista di idee regalo pronta all’uso.

Siamo agli sgoccioli. Non resta che scegliere il regalo perfetto, per sorprendere le donne che fanno parte della vostra vita.

Regali di Natale 2020 per lei

Per scegliere il regalo giusto e colpire nel segno, occorre prima di tutto conoscere i gusti e la personalità della persona a cui si vuole rivolgere il proprio pensiero con un piccolo gesto.

Le donne non sono tutte uguali. Per questo abbiamo pensato a delle idee regalo che accontenteranno gli interessi più disparati.

Trattamenti di bellezza

Se lei è un’amante della beauty care routine, regalarle il trattamento di bellezza adatto, sarà la scelta giusta. Dai trattamenti per il viso, a quelli per il corpo, fino ad arrivare a trattamenti specifici per i capelli, non resta che scegliere tra le innumerevoli proposte 2020 in commercio.

In alternativa si può optare per gli ingredienti per una maschera per il viso o una maschera per capelli fai da te racchiusi in un bel cofanetto riutilizzabile, oppure, per sostenere il nostro Paese in un periodo difficile come quello che stiamo affrontando, si potrà scegliere di regalare il made in Italy.

Per le appassionate di nail art

Le donne lo sanno, le mani sono il nostro primo biglietto da visita e per questo devono essere sempre ordinate. Un’idea regalo per lei potrebbe quindi essere un kit per la cura e la bellezza delle unghie, completo di strumenti e smalti di diversi colori.

Se è invece alle prime armi, ma desidera approfondire questo campo della beauty care, un corso per nail artist potrebbe fare al caso suo.

Profumi e cosmesi

Con il profumo non si sbaglia mai, purché si scelga la fragranza giusta per lei. Dalle profumazioni dolci a quelle più fruttate o floreali, fino ad arrivare a quelle che ricordano il lontano Oriente, le tendenze 2020 in fatto di profumi vogliono soddisfare ogni sfaccettatura del mondo femminile.

Anche in fatto di cosmesi le proposte regalo non mancano. Dai grandi brand a quelli low cost, scegliere la sua linea preferita tra rossetti, palette di ombretti e terre, sarà semplicissimo. Se poi lei è un’artista del mestiere, saranno graditi gli strumenti giusti come un set di pennelli, spugnette e sfumini.

Momenti relax fai da te

Tra le idee regalo per lei, possiamo portare un po’ di spa a casa. Come? Una scatola con incensi di diversi gusti e tipologie, candele profumate adatte al periodo natalizio e lampade di sale che riscaldano l’atmosfera, sono l’ideale per ricreare l’ambiente rilassante di un centro di bellezza, nella comodità e nella tranquillità di casa propria.

Perché non pensare di mettere tutti questi “ingredienti” in un unico cofanetto a tema? Tra fragranze etniche, new age o che riportano alla memoria bellissimi momenti, con l’aromaterapia è difficile sbagliare.

Per le amanti dell’arte

Se lei è invece un’amante dell’arte, del bricolage e delle creazioni fai da te, o semplicemente desidera avvicinarsi a questo mondo, un regalo originale può essere il materiale necessario per dipingere. Tele, cavalletti, colori e pennelli. Libri che spiegano le tecniche di disegno e pittura più disparate o ancora, materiali come il fimo e tutti gli strumenti per lavorarlo. Su Internet c’è l’imbarazzo della scelta.

Se invece è un’amante dell’arte e della tecnologia, perché non regalarle la possibilità di avvicinarsi al disegno digitale? In commercio esistono tavolette grafiche di svariate marche, adatte sia a chi è alle prime armi, sia a chi possiede già una certa manualità.

Idee per il fitness

Alcune donne amano prendersi cura di se stesse, non solo a livello estetico. Un’idea regalo per chi ama il fitness può essere qualche attrezzo che permetta di portare la palestra a casa propria. Tra pesi di diverse dimensioni e colori, attrezzi vari, tappetini per il fitness e perché no, l’abbigliamento giusto per allenarsi, le idee non mancano.

Basterà solo scegliere il regalo giusto in base allo stile e perché no, anche al colore preferito della vostra “lei”. Può essere un ottimo regalo per chi vorrebbe iniziare a fare attività fisica ma non trova la giusta motivazione.