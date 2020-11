Avere l’abbigliamento giusto è molto importante anche quando ci si allena a casa. Sì, anche quando, come in questo periodo di lockdown, si è costretti ad allenarsi a casa. Indossare i giusti capi mentre ci si allena non solo facilita i movimenti, ma ci fa sentire anche più motivate.

Curare il nostro aspetto anche durante il workout ci farà sentire meglio con noi stesse. Non solo, ci farà sentire più sicure davanti agli altri in caso di corsi online con il proprio personal trainer.

L’abbigliamento giusto ci farà anche venire voglia di mostrarci sui social durante il nostro allenamento quotidiano. Cosa non da sottovalutare per trovare la motivazione e per trasmetterla al prossimo. Scopriamo quindi insieme cosa indossare per l’allenamento a casa.

Allenamento a casa: cosa indossare

L’obiettivo principale durante un allenamento, che questo sia a casa, in palestra o all’aperto, è senza dubbio la comodità. Cosa che certamente un reggiseno con ferretti non può assicurarci. Per questo motivo sarà meglio optare per i reggiseni sportivi.

In commercio ne esistono di innumerevoli modelli e fantasie, che permettono anche di sfoggiarli come capo principale, senza la t-shirt a coprirli. Un must have per il guardaroba sportivo.

Se non si è a proprio agio indossando solo il reggiseno sportivo, in commercio ci sono anche tantissimi modelli di t-shirt e canotte adatte per lo sport. Le fantasie e i colori (spesso fluo) permettono di mixare vari capi tra loro, creando stili sempre nuovi.

Anche giocare con il look può aiutare a trovare la motivazione giusta per allenarsi in casa, soprattutto se non si ha a disposizione un personal trainer ad incoraggiarci.

Abbigliamento “bottom”: leggins o tuta

Ed eccoci arrivati alla parte “bottom”, importantissima quando si tratta di abbigliamento per il fitness. I pantaloni della tuta sono sempre comodissimi e la moda sportiva propone modelli così belli da sfoggiare anche in uno stile streetwear. Ma a tornare di tendenza, direttamente dagli anni ’80, sono i leggins.

Proprio loro, quelli che un tempo si chiamavano fuseaux. La parola d’ordine per questo capo è: colore! Se infatti il modello base è generalmente di colore nero, in commercio esistono tantissimi colori e fantasie, dai fluo alle stampe con galassie, e da colori più scuri, come il bordeaux, alle stampe floreali.

Allenamento con scarpe o shoes off

In casa si può optare per un allenamento shoes off, lo vogliono discipline come lo yoga, il pilates o il corpo libero. Se invece si vuole fare un allenamento più elaborato, magari servendosi di qualche attrezzo o macchinario, scegliere il modello di scarpa giusto per è fondamentale per evitare brutti incidenti.

Anche in questo caso, oltre alle nostre esigenze in fatto di praticità, in commercio esistono molti modelli pronti a soddisfare ogni gusto.

Gli accessori giusti

Anche gli accessori, spesso sottovalutati, hanno una loro utilità nell’allenamento. Direttamente dagli anni ’80, ancora una volta, arrivano gli scaldamuscoli che, soprattutto nelle stagioni fredde possono risultare molto confortevoli. Anche in questo caso tra modelli e colorazioni ci si può sbizzarrire. I più gettonati sono il nero, per le più minimal e i colori fluo per le più eccentriche.

Anche la fascia per capelli è un componente molto utile per l’abbigliamento sportivo, specialmente se si hanno i capelli lunghi. Durante i mesi freddi poi, sono anche molto utili per proteggere le orecchie, che sono tra le prime estremità del nostro corpo a raffreddarsi. Anche in questo caso, come per gli scaldamuscoli, i colori fluo non mancano, ma ovviamente si può optare per modelli che diano meno nell’occhio.