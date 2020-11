Nessuna donna sa resistere al profumo: che siano poche gocce sul polso o sul collo, sicuramente si tratta di una essenza che attira e piace molto. Con l’approssimarsi delle feste, sono un dono ottimo da regalare. Ecco allora i migliori profumi da donna del 2020 e le promozioni.

Profumi da donna 2020

Non è mai facile scegliere quale fragranza regalare in prossimità delle feste in quanto risulta difficile dal momento che bisogna considerare diversi fattori, tra cui la persona, i suoi gusti, esigenze, ecc. I profumi da donna rimangono uno dei regali maggiormente apprezzati e sono tantissime le fragranze tra cui scegliere quella più adatta e che piace. Sono considerati un vero e proprio accessorio di moda dal momento che aiutano a farsi ricordare e danno quel tocco di classe.

Sono un dettaglio di stile, una coccola, ma anche un modo per attrarre lo sguardo maschile e permettono di sentirsi sensuali e affascinanti grazie alla scia che emanano. Ci sono profumi da donna che, più che essere un accessorio di stile, rappresentano una icona e un modello, proprio come Chanel oppure Dior, alcuni dei marchi maggiormente amati e apprezzati.

Le donne sono solite scegliere il loro profumo in base all’umore, all’occasione, ma anche a un incontro galante e importante.

Inoltre, la scelta dei profumi da donna, anche da regalare, dipende molto dai gusti e dalle fragranze di ognuno. Inoltre, sono diverse le famiglie olfattive e le varie fragranze.

Si va da fragranze agrumate che vanno meglio per il periodo estivo in quanto danno freschezza sino ad altre ambrate come legno di cedro, vaniglia, ma anche cannella che possono essere adatte all’inverno dal momento che sono avvolgenti e caldi.

Ci sono poi profumi da donna a base floreale, quali iris, rosa e fiori d’arancio che si addicono maggiormente alla primavera.

Profumi da donna 2020: trend

Per chi vuole regalare un profumo per il prossimo Natale e non conosce molto bene i gusti e le essenze del destinatario, la cosa migliore è affidarsi alle tendenze che propongono tantissime fragranze. Il celebre J’adore di Dior si rinnova completamente in una versione più sensuale e appariscente che mai con una fragranza a base floreale, quali rose e gelsomino, ma anche bergamotto e arancia rossa con delle note di legno di sandalo.

Tra le tendenze dei profumi da donna 2020 si trovano fragranze a base di fiori d’arancio e tuberosa come quello proposto da Armani con il suo eau de Parfum e le note della vaniglia e del muschio bianco molto indicate per questo periodo dell’anno. Si passa poi a Valentino con le note speziate dello zenzero e del bergamotto, ma anche Chloé con le fragranze dell’erba fresca e le note del legno di pino e di quercia.

Chi ama le note o fragranze floreali, non può rinunciare ad alcuni dei migliori profumi da donna a base di gelsomino, lavanda, legno di sandalo, ma anche peonia e rosa come il nuovo profumo di Lancome dalle note legnose e vanigliate, con aromi orientali come patchouli, ma anche fruttate quali il mandarino.

Givenchy propone delle fragranze che si basano sugli opposti, quali rosa, legno bianco, ma anche iris, legno di cedro e ambra. Un mix di essenze e fragranze che sicuramente cattureranno l’attenzione per non passare inosservate.

Profumi da donna 2020 Amazon

Per coloro che vogliono donare un profumo per Natale, sul sito di Amazon sono diverse le fragranze ed essenze approfittando di vari sconti e promozioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire e di cui approfittare. Cliccando sulla foto è possibile verificare alcune delle promozioni relative ai profumi da donna. La classifica qui sotto vi aiuta a scegliere alcuni dei migliori articoli tra quelli che sono più gettonati e apprezzati dagli utenti della nota piattaforma online.

1)Profumo donna Paco Rabanne Olympea

Un profumo del noto marchio di Paco Rabanne nella confezione da 30 ml dalla fragranza molto dolce e avvolgente. Un profumo che coniuga un buon rapporto qualità e prezzo. Una fragranza molto particolare a base di vaniglia e sale che, secondo gli utenti del noto e-commerce, si è rivelata una mossa vincente. Un profumo molto buono e ottimo come dono di Natale. In vendita con l’11% di sconto.

2)Christian Dior, J’adore

Sicuramente uno dei marchi maggiormente noti e apprezzati per quanto riguarda i profumi da donna. Si distingue per una fragranza a base di ylang ylang, note fiorite e fruttate che donano una dolcezza unica e dal sapore orientale. Oltre a queste fragranze, si trovano anche note di rosa e di gelsomino, oltre ai fiori d’arancio che avvolgono i sensi.

3)Clinique Aromatique Elixir

Una fragranza anticonformista che tocca i sensi e lo spirito con note di gelsomino, rosa, ylang ylang, ma anche vetiver. Adatto all’individualità di ogni donna che vuole essere unica e preziosa. Un ottimo profumo molto sensuale e seducente come affermano le recensioni degli utenti sotto il prodotto. Disponibile in vari formati. In vendita con il 64% di sconto. Un prodotto consigliato da Amazon’s Choice.

