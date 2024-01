Vi siete mai chiesti quali sono i cibi preferiti delle celebrità? Oggi scopriamo insieme quello di Alessia Marcuzzi. Ecco il piatto a cui la conduttrice italiana non riesce proprio a rinunciare!

Qual è il piatto preferito di Alessia Marcuzzi?

51 anni e non sentirli. Per Alessia Marcuzzi il tempo sembra non passare mai. Fisico statuario, tonico e asciutto, in splendida forma dopo ben due gravidanze. Il tutto frutto di un duro lavoro. Come ha rivelato lei stessa, infatti, pratica molto sport: pilates, yoga, nuoto, bicicletta, palestra e lunghe passeggiate. Non solo. Adotta anche un regime alimentare sano ed equilibrato: beve circa due litri di acqua al giorno, preferendo acqua a basso residuo fisso. Prima di dormire o al risveglio, beve una tazza d’acqua con succo di limone ed una foglia di alloro, per purificare l’intestino e rendere la pelle più luminosa. A colazione, sceglie tra fette biscottate con tè o pane e olio, seguiti da uno spuntino con mandorle o frutta. A pranzo, invece, predilige proteine e verdure. Nonostante la sua attenzione alla dieta per mantenere il fisico, la sua rigidità alimentare è anche dettata dalla gastrite. Tuttavia, ci sono anche di cibi a cui la conduttrice non riesce proprio a rinunciare, come ad esempio il cioccolato. Ma qual è il suo piatto preferito in assoluto? Indubbiamente la pasta con le zucchine, immancabile durante la cena.

Il piatto preferito di Alessia Marcuzzi: la sua ricetta della pasta con le zucchine

Nonostante possa sembrare un piatto scontato, la pasta con le zucchine rappresenta invece un pasto completo. Le zucchine offrono una buona dose di fibre, vitamine e minerali essenziali, mentre l’abbinamento con la pasta fornisce carboidrati sani e sostanziosi. Ma qual è il metodo che utilizza la conduttrice per rendere questo semplice piatto così delizioso? Alessia Marcuzzi taglia una parte delle zucchine a rondelle sottili e le rosola in padella con un leggero filo d’olio. Nel mentre cuoce delicatamente un’altra parte di zucchine, per poi frullarle. Successivamente, unisce entrambe le preparazioni, amalgamando il tutto con la pasta. Così facendo crea una sfiziosa combinazione di zucchine croccanti ed una salsa cremosa. E voi, avete mai provato questa ricetta? Potrebbe diventare anche uno dei vostri piatti preferiti. Non vi resta che mettervi ai fornelli!

