Il Natale è sinonimo di magia, famiglia, e naturalmente tanto cibo! In questo articolo vediamo tutti quei piatti che non potranno mai mancare sulle tavole degli italiani durante le festività natalizie.

Natale 2023, i 10 piatti preferiti dagli italiani

Il Natale in Italia è un’esperienza che va al di là delle festività: è una celebrazione culinaria che incarna la tradizione e l’amore per il cibo. Le tavole imbandite di piatti ricchi di storia e significato rappresentano il cuore pulsante di questa festa. In ogni regione, da nord a sud, si celebrano le proprie tradizioni gastronomiche, tramandate da generazione in generazione. Dai primi piatti agli sfiziosi dolci natalizi, ecco una lista dei 10 piatti di Natale preferiti dagli italiani:

Tortellini in brodo Un classico nelle regioni settentrionali, i tortellini fatti in casa, ripieni di carne, vengono serviti in un brodo caldo e molto saporito.

Cappelletti Molto simili ai tortellini in brodo, ma di dimensioni più piccole, i cappelletti sono tipici della cucina romagnola. Anche questi vengono serviti in un brodo aromatizzato.

Lasagne al forno Anche le lasagne sono un piatto tipico del Natale, nonché uno dei più amati. Esistono numerose varianti della pasta al forno, ma la versione classica prevede l’uso di ragù di carne, besciamella e parmigiano.

Cannelloni Gustosi, sostanziosi e tradizionali: anche i cannelloni sono molto amati dagli italiani. Solitamente sono ripieni di pomodoro e carne macinata, o di ricotta e spinaci. Buonissimi in entrambi le versioni.

Arrosto di maiale o di vitello La carne arrosto, generalmente di maiale o di vitello, non può assolutamente mancare sulle tavole degli italiani durante le festività natalizie. Spesso viene accompagnata da contorni come patate o verdure.

Baccalà Un altro grande classico è senza dubbio il baccalà. La ricetta più conosciuta si chiama baccalà alla napoletana: il pesce viene fritto, guarnito con la passata di pomodoro, cotto una seconda volta in forno ed arricchito con capperi, olive ed aglio.

Cotechino con le lenticchie Il cotechino con le lenticchie è un piatto tipico delle festività natalizie, soprattutto come secondo piatto di Capodanno. Tradizione vuole che mangiare una porzione di cotechino prima della mezzanotte sia di buon augurio per l’anno nuovo.

Torrone e panforte Il torrone e il panforte rientrano tra i dolci tradizionali natalizi, perfetti da gustare a fine pasto. Sono caratterizzati da una consistenza densa e ricca, arricchita da miele, mandorle, frutta secca e spezie.

Struffoli Gli struffoli invece, tipici della cucina napoletana, sono delle piccole palline di pasta fritta immerse nel miele. Ideali da sgranocchiare durante una partita a carte o a tombola.

Panettone e pandoro

Terminiamo la lista con due dei dolci più discussi: il panettone e il pandoro. Simboli delle festività, rappresentano un’eterna disputa sulle preferenze, ma rimangono i protagonisti indiscussi delle tavole natalizie degli italiani.

