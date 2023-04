Il make-up è un momento di arte a tutti gli effetti e come tale necessita di una particolare attenzione, strumenti compresi. Per realizzare un buon make-up i pennelli sono essenziali, ma sapevate che vanno lavati accuratamente molto spesso, vero? Scopriamo i segreti per pulire i pennelli alla perfezione, parola di Cliomakeup.

I segreti per avere pennelli puliti e perfetti

Se siete appassionate di make-up sicuramente avrete a disposizione un certo numero di pennelli per la realizzazione dei vostri trucchi. Strumenti obbligatori ai fini di un risultato efficace, i pennelli sono da considerare come dei migliori amici quando si tratta di make-up e, in un certo senso, vanno trattati come fossero parte integrante del viso. Non si tratta di fantasia o assurdità, ma di verità assoluta in fatto di benessere della pelle. Utilizzando quotidianamente i pennelli è normale che il prodotto rimanga depositato sulle setole e questo, con il passare dei giorni, può portare alla proliferazione di batteri che, vuoi o non vuoi, si vanno a depositare direttamente sulla pelle del viso.

Anche Cliomakeup, regina assoluta di segreti di bellezza e di trucco, ha voluto condividere con tutta la sua community (e non solo) i segreti per pulire i pennelli alla perfezione.

Lavare i pennelli frequentemente

Non c’è una regola precisa, ma anche Clio conferma che i pennelli vanno lavati in modo frequente. Ovviamente il grado di “sporco” si valuta sulla base dell’uso che si fa dei pennelli stessi, ma l’esperta dice che essi andrebbero lavati almeno dopo 7/10 giorni dal loro utilizzo. Per stare sul sicuro, quindi, sarebbe meglio lavarli una volta a settimana.

Come lavare i pennelli in modo perfetto: saponi e tips utili

Lavare i pennelli è possibile e lo si può fare in modo molto semplice. Volendo le profumerie dispongono di prodotti appositi, ma ciò non toglie che non si possano lavare anche con metodi “fai da te”. In quel caso procuratevi del sapone neutro o del sapone di Marsiglia, perfetto ai fini di un lavaggio efficace. Una volta raccolti tutti i pennelli da lavare, aprite l’acqua e aspettate che si intepidisca un po’, poi lavate le setole con il sapone e aspettate che tutto il colore svanisca.

Una volta lavati bene e solo quando le setole dei vostri pennelli saranno tornate a essere del colore naturale, Clio dice di strizzare bene le setole e di lasciare asciugare i pennelli in modo orizzontale. Il motivo di tale scelta? Non alterare la forma delle setole.

Quando utilizzare nuovamente i pennelli dopo averli lavati

Una volta lavati, i vostri pennelli necessiteranno di un certo tempo prima di asciugarsi. Come dice anche Clio, l’importante è attendere che essi si siano asciugati completamente prima di riutilizzarli. Utilizzare i pennelli bagnati, infatti, potrebbe aumentare la proliferazione di batteri e, ovviamente, non è una cosa che si tende a ricercare. Aspettate che si siano asciugati perfettamente e poi potrete utilizzarli di nuovo senza preoccupazioni.

La cura dei pennelli si rivela sempre importantissima e le motivazioni sono essenzialmente due:

Proteggere la pelle da batteri e sporcizia e garantendole il benessere che merita; Ottenere un make-up migliore

Ora correte a controllare i vostri pennelli e seguite i consigli di Clio per ottenere un risultato perfetto.