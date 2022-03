Per la gioia dei fan italiani, è stata finalmente svelata la data d’uscita della sesta ed ultima stagione di “Peaky Blinders” nel Bel Paese. Si tratta di aspettare ancora qualche mese, poi anche noi potremo vedere per l’ultima volta sullo schermo il volto di Tommy Shelby.

Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo su quando sarà possibile vederla, dove e anche qualche piccola curiosità sulla serie ambientata in Inghilterra nel periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale.

Peaky Blinders 6, quando esce in Italia

Con il sesto capitolo, Peaky Blinders, la serie tv con Cillian Murphy e creata da Steven Knight è arrivata alla sua stagione finale. Negli Stati Uniti sono già disponibili tutti gli episodi, 6 per la precisione, mentre in Italia gli spettatori più accaniti della serie dovranno aspettare ancora un po’ di mesi.

La sesta stagione di Peaky Blinders arriverà anche da noi per il 10 giugno 2022 e sarà disponibile, come le stagioni precedenti, su Netflix. Ad annunciarlo è stata la stessa piattaforma di streaming nero-rossa con un post pubblicato sui suoi profili social. Ma ecco cosa sappiamo, almeno per il momento, sul cast e qualche curiosità sull’attesissima stagione finale.

Il cast e qualche anticipazione sulla trama

Come dicevamo, il cast principale della sesta stagione vede ancora una volta (e per l’ultima) la presenza di Cillian Murphy che presta il volto al protagonista Thomas “Tommy” Shelby, il leader della banda dei Peaky Blinders. Con lui ci sarà ancora Paul Anderson, che veste invece i panni di Arthur Shelby Jr., il maggiore dei fratelli Shelby.

Ancora nel cast anche Sophie Rundle, che interpreta Asa Thorne, l’unica sorella dei fratelli Shelby e Tom Hardy che interpreta invece Alfie Solomons. Non sappiamo ancora molto su come andrà avanti la trama nella sesta stagione, sappiamo però che l’episodio che aprirà l’ultima serie si intitolerà “Black Day”.

Curiosità

Nell’ultima stagione non ci sarà purtroppo Helen McCrory, che per la serie vestiva i panni di Polly Grey. L’attrice è infatti morta precocemente a causa del cancro nel 2021 all’età di 52 anni. Lo stesso Cillian Murphy, commentando la sua assenza, ha affermato quanto sia stato difficile completare le riprese senza di lei e che sarebbe apparsa anche nella sesta serie se solo la pandemia da Coronavirus non avesse bloccato l’intera macchina del cinema, Peaky Blinders compreso. A proposito di Murphy, l’attore con la sesta ed ultima serie dice addio ad un personaggio che ha interpretato per ben 10 anni.

Se la serie tv è arrivata alla sua naturale conclusione con la sesta stagione, la storia dei Peaky Blinders necessita ancora di essere raccontata e Steve Knight, il creatore del progetto, si è detto pronto a farlo con un film le cui riprese sarebbero in programma non prima del 2023.

Negli Stati Uniti l’ultima stagione di Peaky Blinders è già uscita lo scorso 27 febbraio 2022 e per annunciarlo la BBC aveva commissionato all’artista di strada Akse un murales a Birmingham, ovviamente in Inghilterra, precisamente su un edificio di High Street nella zona di Digbeth.