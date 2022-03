Gli utenti più attenti avranno sicuramente notato che sulle pagine social di Pantone in queste ore sono apparse due immagini molto esplicative quella che raffigura dei girasoli sotto un immenso cielo azzurro e i colori della bandiera dell’Ucraina. Anche il brand di tecnologie per la grafica quindi, non esita a prendere posizione e a mostrare la propria vicinanza al popolo ucraino vessato dalla follia del presidente russo Vladimir Putin e lo fa come sa fare meglio: lasciando parlare i colori.

Come abbiamo detto, non è la prima volta che Pantone usa i propri colori per lanciare un messaggio, lo abbiamo visto per esempio in piena pandemia con l’“Ultimate Gray” e l’“Illuminating” e lo abbiamo anche visto con il “Very Peri”, il colore per il 2022 che vuole simboleggiare il periodo di transizione proprio tra la pandemia e un lento ritorno alla normalità.

L’omaggio di Pantone all’Ucraina

Dopo il mondo della moda che ha visto la Milano Fashion Week sommersa dalle manifestazioni a sostegno dell’Ucraina e molte Maisons e fashion influencer da tutto il mondo utilizzare i propri canali social per sensibilizzare i propri follower sulla raccolta degli aiuti per sostenere il popolo ucraino, come dicevamo, anche Pantone omaggia l’Ucraina con due colori dai nomi molto esplicativi.

Si tratta del “Freedom Blue” e del “Energizing Yellow”, sono queste le due sfumature che Pantone ha utilizzato per formare la bandiera dell’Ucraina, non un semplice accostamento dell’azzurro e del giallo quindi, ma una vera e propria descrizione del popolo ucraino che dal 24 febbraio 2022, ma in realtà anche da molto prima, sta combattendo coraggiosamente e strenuamente per riprendersi la propria libertà e per il proprio diritto all’autodeterminazione.

L’immagine del girasole come inno alla libertà

I due colori che Pantone usa per formare la bandiera dell’Ucraina, il brand li ha accostati anche all’immagine di un girasole e anche questa parla da sé: l’azzurro, il colore del cielo immenso, lontano, libero e il giallo, il colore del girasole energico, forte, elettrico.

Il girasole che come è noto segue con la propria corolla il sole, qui è immortalato sotto l’immensità del cielo azzurro e sembra proprio essere la rappresentazione perfetta di questo popolo che lotta per i propri diritti.

I colori dell’Ucraina nell’arte e nel mondo

In queste ore abbiamo visto i colori della bandiera dell’Ucraina illuminare i monumenti più importanti di tutto il mondo e gli stessi colori sono stati utilizzati anche da tantissimi creativi più o meno noti che, a modo loro hanno voluto mostrare la propria vicinanza al popolo ucraino.

Basta infatti fare un giro sui social network per assistere alla potenza comunicativa dell’arte in ogni sua forma. Tra chi suona, chi disegna, chi dipinge c’è anche il celebre Matt Groening, il “papà” dei Simpson. Il fumettista ha dedicato una vignetta all’Ucraina in cui si vedono Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie sventolare quei colori che poi non sono altro che gli stessi di Marge, con i suoi capelli blu, ma anche di tutti gli altri Simpson vestiti in blue jeans.