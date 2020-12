Pantone lancia il trend dei colori per il 2021. Con PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating, l’azienda di tecnologie per la grafica non lancia solo una tendenza in fatto di moda, ma vuole anche lanciare un messaggio particolare per il nuovo anno.

Scopriamo quale.

Pantone: il colore del 2021 è un inno alla positività

I due colori per il 2021 sono di contrasto. Un grigio intenso unito ad un giallo brillante per lanciare un messaggio di positività dopo un anno decisamente da dimenticare. Secondo quanto dichiarato dall’azienda americana infatti le due tonalità infondono grinta e coraggio, rispondendo al nostro bisogno di vitalità.

La luminosità e l’ottimismo a cui rimanda questa particolare tonalità di giallo si fondono al senso di fermezza e resilienza a cui rimanda l’Ultimate Gray.

Advertisements

Un augurio a prendere il nuovo anno con maggiore spirito, nonostante le difficoltà affrontate nel 2020, una specie di legge dell’attrazione sotto forma di colore. Ma il mondo della moda come ha accolto questa nuova tendenza?

Pantone: il colore 2021 nel make up

Dal trucco alle nail art, il mondo del make up mostra il meraviglioso contrasto che possono creare questi due colori insieme. Per quanto riguarda gli ombretti o gli eye liner, per esempio, il grigio come definizione e il giallo come punto luce, modellano lo sguardo e danno un tocco di originalità al solito make up di tutti i giorni. Anche per le unghie, le tendenze dettano questi due colori.

Insieme per una mismatched manicure elaborata, con disegni geometrici, o da soli, per una manicure monocolore ordinata. E per le labbra? Un rossetto sulle tonalità del grigio è sicuramente difficile da portare, ma una volta imparata la tecnica di applicazione e come abbinarlo, non passerete inosservate.

I colori di tendenza e i look

I nuovi colori per il 2021 proposti da Pantone fanno tenenza anche in fatto di look. Non resta che divertirsi a creare outfit con questa particolare combinazione di colori, che sia un total look o anche solo dettagli ricercati. Per esempio si potranno abbinare accessori sul giallo, come borse, scarpe, maxi collane ed orecchini ad un total look grigio o, viceversa, accessori di colore grigio accostati ad un total look giallo. Ma le idee certamente non si fermano qui. Per la stagione invernale, tra cappotti, maxi maglioni e capi bottom come gonne e pantaloni, le combinazioni saranno innumerevoli.

Ma a chi stanno bene questi colori?

L’armocromia è una disciplina che si occupa di valorizzare la bellezza di ognuna di noi accostando determinati colori al proprio incarnato ed escludendone altri. Viene quindi automatico chiedersi a chi stanno bene i colori di Pantone scelti per il 2021. Se infatti l’Ultimate Gray sembra stare molto bene a chi appartiene alla categoria Summer, caratterizzata maggiormente dalle tonalità pastello, l’Illuminating sembra invece sposarsi perfettamente a chi appartiene alla categoria Spring.

Come fare quindi, per capire se possono stare bene entrambi abbinati al nostro incarnato? Un test per scoprire tonalità della nostra pelle potrà tornarci utile. Su Internet se ne trovano parecchi, oppure possiamo affidarci alle esperte del settore.