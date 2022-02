Il nome di Vladimir Putin in queste ore sembra essere il più battuto dai giornali di tutto il mondo a causa di quello che, purtroppo, sta succedendo in Ucraina. Una situazione che sembrerebbe avere tutti i presupposti per portare ad una terza guerra mondiale.

Ma tornando al Presidente russo, nel corso della sua carriera si è aggiudicato un posto tra i leader più potenti e temuti al mondo e possiamo dirlo analizzando la sua attività politica che è praticamente sotto gli occhi di tutti, o quasi. Non si può dire lo stesso invece sulla sua vita privata, su cui a mantenuto il più stretto riserbo per anni e per certi versi continua a farlo. Ecco allora tutto quello che sappiamo a riguardo.

Vladimir Putin vita privata

Vladimir Putin nasce a Leningrado il 7 ottobre del 1952, studia legge all’Università Statale di San Pietroburgo e si laurea nel 1975. Inizia a lavorare come funzionario dell’intelligence del KGB, ruolo che ricopre per 16 anni, diventando anche tenente colonnello, ma si dimette nel 1991 per intraprendere la carriera nella politica.

Attualmente Putin è al suo quarto mandato, non consecutivo, come Presidente della Russia. “Non consecutivo” semplicemente perché gli è stato impedito dalla stessa Costituzione della Federazione Russa.

Putin in quel frangente ha infatti favorito la vittoria di Dmitrij Medvedev, che ha ricambiato il favore nominando lo stesso Putin come ministro nel 2008. Successivamente l’attuale presidente della Russia ha poi potuto ricandidarsi per i mandati successivi, fino ad oggi.

Ex moglie, compagna e figli

Vladimir Putin è stato sposato per trent’anni con Ljudmila Putina, al secolo Škrebneva. Dal loro matrimonio, celebrato il 28 luglio del 1983, sono nate due figlie, Maria e Yekaterina nate rispettivamente nel 1985 e nel 1986, che Putin ha sempre tenuto ben lontane dalla vita pubblica, tanto che le due ragazze non si sono mai viste durante gli eventi e addirittura sembrerebbero non esistere ritratti ufficiali della famiglia. Il leader politico e l’ex First Lady hanno poi annunciato ufficialmente la fine del loro matrimonio, avvenuta in modo consensuale, nel 2013 e tre anni dopo, Ljudmila ha sposato in seconde nozze un imprenditore molto più giovane di lei.

Archiviato il matrimonio con la prima moglie, tra le voci che lo volevano in compagnia di diverse amanti, anche Putin si è legato sentimentalmente ad una nuova compagna: Alina Kabaeva, una ex modella e ginnasta medaglia d’oro alle Olimipiadi molto più giovane di Putin (è nata infatti nel 1983) da cui ha avuto altri due figli nati nel 2009 e nel 2012.

Il patrimonio del leader politico

Si è speculato a lungo sulle ricchezze possedute da Vladimir Putin e sembrerebbe che il suo patrimonio si aggiri attorno ai 200 miliardi di dollari che comprendono anche il valore della sua dimora, chiamata “Il Palazzo di Putin” e situata sulla costa del Mar Nero che consisterebbe in un complesso residenziale con edifici dallo stile che ricorda molto quello italiano. Il suo valore sarebbe pari a 1,1 miliardi di euro.