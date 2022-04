Nina Moric spaventa i fan: “Sparisco per sempre”

Nina Moric ha spaventato i fan dei social dopo un duro sfogo contro il suo ex marito, Fabrizio Corona. Molti hanno pensato che la showgirl fosse intenzionata a togliersi la vita.

Nina Moric spaventa i fan

In tanti hanno chiesto a Nina Moric se fosse intenzionata a togliersi la vita e si sono detti preoccupati per lei dopo he la showgirl ha scritto che sarebbe stata intenzionata a “sparire per sempre”.

Nelle ultime ore la Moric ha scritto un messaggio contro il suo ex, Fabrizio Corona, colpevole secondo lei di aver allontanato da lei il figlio Carlos Maria ed averle impedito di telefonarle. Dopo intere settimane in cui Nina Moric ha usato i social per scagliarsi contro il suo ex marito, è arrivata anche a dire di essere a conoscenza di alcuni segreti che potrebbero servire a rispedirlo immediatamente in carcere.

“Ora Fabrizio quale sarà la tua prossima mossa? Andrai in tv a dire che sono una drogata? Vai pure ma la verità è un’altra”, ha scritto la showgirl in alcuni messaggi via social, e ancora: “Mi danno della pazza ma io non sono pazza (…) Pensi di farmi paura? Non puoi fare paura a chi non ha più nulla da perdere”.

“Mi state scrivendo in tanti “ti stai suicidando?”, no state tranquilli sono una combattente e se non lo ho fatto quando nessuno mi avrebbe cercata perché dovrei farlo Ora?”.

Nina Moric: le accuse contro Fabrizio Corona

La showgirl ha attaccato Fabrizio Corona perché, a suo dire, lui le impedirebbe di parlare telefonicamente con il figlio Carlos Maria e inoltre non si sarebbe preoccupato della salute psicofisica del ragazzo.