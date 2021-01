Naso alla francesina: come ottenerlo senza il bisturi

Il naso è una parte importante del volto di ognuna in quanto dona armonia a tutta la figura. Non tutti amano il proprio naso e sono tantissime le ragazze che vorrebbero cambiarlo. Il naso alla francesina è molto apprezzato e si possono ottenere ottimi risultati, anche senza il bisturi. Vediamo in che modo e come fare.

Naso alla francesina

Un naso considerato molto affascinante, proprio perché piccolo e sono moltissime le ragazze che vorrebbero un naso alla francesina dal momento che è particolarmente carino e non molto ingombrante. Molto piccolo e per questa sua dimensione è noto anche come nasino. Si caratterizza per una punta molto sottile ed è molto gradevole nel sesso femminile.

Il naso alla francesina è molto desiderato e gradito dalle donne che sognano di riuscire ad averlo. Si chiama in questo modo in quanto la Francia è l’area europea in cui si concentra maggiormente il fenotipo alpino che si caratterizza per un nasino molto corto e gradevole, oltre a essere piccolo e, quindi, l’ideale per molte giovani che lo apprezzano in misura particolare.

Come già detto, risulta essere particolarmente richiesto dalle ragazze e donne, soprattutto nell’ambito della chirurgia, sebbene sia un naso non adatto a tutte dal momento che si armonizza molto bene con un viso piccolo e tondeggiante. Ha una forma minuta e ondulata e permette di far trasparire una certa sobrietà ed eleganza.

Il naso alla francesina piace molto e, per ottenerlo, sono diversi i metodi che esulano dalla chirurgia estetica e dal bisturi.

Naso alla francesina: come fare

Per chi sogna un naso alla francesina che dona un aspetto particolarmente grazioso e gradevole, la chirurgia estetica è l’ultima soluzione possibile, in quanto sono diversi i metodi che potete adottare per riuscire ad averlo. Quindi, per chi ha paura del bisturi, potete optare per altre soluzioni altrettanto efficaci e utili.

Il naso alla francesina è un dono della natura, ma con alcuni metodi e trucchi, è possibile migliorare questo aspetto e averlo proprio come desiderate. Una soluzione efficace per avere un naso di questo tipo è sicuramente il make up che aiuta a camuffare e nascondere alcuni difetti. In questo caso, sono molti a consigliare la tecnica del contouring, ovvero i chiaro scuri che danno un aspetto diverso e migliore al vostro naso.

Oltre alla tecnica del contouring che è facilissima da realizzare e per la quale dovete munirvi di cipria, correttore e fard, oltre che di tantissimi strumenti del mestiere, come appunto i pennelli, potete far risaltare un altro aspetto del vostro viso, come gli occhi o le labbra adottando un trucco neutro in modo da distogliere l’attenzione da questa zona.

Il naso si può allenare con una serie di esercizi che aiutano a modellarlo e a dargli la giusta simmetria. Sono esercizi che, se fatti con una certa costanza e impegno, aiutano a rafforzare i muscoli di questa parte del viso dando un aspetto decisamente migliore e maggiormente proporzionato al resto del volto. Al di là della chirurgia, sono diversi i metodi, come potete ben vedere che aiutano e funzionano per avere il naso alla francesina che avete sempre desiderato.

Il miglior tutore nasale

Insieme alle varie soluzioni e rimedi estremamente efficaci che sono stati menzionati poco fa, un rimedio altrettanto valido e che prescinde dal bisturi e dalla chirurgia estetica, è sicuramente il tutore nasale. In commercio, sono vari i prodotti, ma il migliore, a detta di consumatori ed esperti, è Rhino Correct. Un tutore nasale considerato la valida alternativa alla chirurgia estetica e che si usa soltanto per casi lievi e non seri e gravi del setto nasale.

Funziona davvero in quanto risolve i problemi lievi e piccoli del naso. Ha tantissimi benefici e vantaggi, come dimostrano anche i vari esperti e i consumatori di cui è possibile leggere le opinioni sul sito ufficiale del prodotto. Un correttore che, come dice la parola stessa, corregge le imperfezioni e i difetti del naso modellandolo. Grazie alla sua facilità di utilizzo e al funzionamento è considerato il tutore nasale ufficiale. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Rhino Correct permette di alzare la punta del naso che, a causa dell’età, tende a subire un cedimento della cartilagine. Assottiglia la cartilagine del naso e delle narici dando al viso e al naso un aspetto molto più proporzionato e simmetrico. Riduce la larghezza del naso, quindi particolarmente indicato per chi ha un naso prominente e grosso.

Riduce la gobba del naso che può essere causa d’insicurezza e frustrazioni. Ripristina la naturale simmetria del naso eliminando le eventuali assimmetrie che sono fonte di problemi. Assottiglia il naso a patata dando un aspetto maggiormente femminile al volto. Basta usarlo anche solo per 15 minuti al giorno per ridurre il tessuto cartilagineo di 1-2 millimetri al mese.

Molto facile da usare in quanto basta semplicemente indossarlo e attendere un po’ di tempo per verificare i risultati che si ottengono in maniera graduale.

Per l’acquisto di Rhino Correct, il solo e unico modo è tramite il sito ufficiale del prodotto in quanto non è possibile comprarlo nei siti di e-commerce o o negozi fisici. Digitando il sito, basta compilare il modulo con i vostri dati personali e inviare l’ordine. Il tutore nasale è in vendita al costo di 49 € invece di 78 con spedizione gratuita, ma sono diverse le offerte che è possibile valutare a seconda delle vostre esigenze. Per il pagamento, vi potete affidare a Paypal, carta di credito o in contanti al corriere al momento della consegna del prodotto stesso.