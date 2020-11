Il naso è una parte importante di una persona in quanto permette di dare armonia e forma all’intero volto. Il naso alla francese è grazioso e molto carino. Se non siete soddisfatte di questa parte del corpo, sappiate che è possibile ottenere un naso alla francese, anche senza chirurgia.

Naso alla francese

Un tipo di naso molto piccolo e chiamato anche nasino proprio a indicare le sue dimensioni molto piccole. Il naso alla francese è molto grazioso e piace a tantissime donne le quali non sono soddisfatte del proprio e vorrebbero camuffarlo. Si caratterizza per essere molto piccolo, corto e concavo, oltre che con la punta sottile. Si chiama in questo modo proprio perché molto comune nel territorio transalpino.

Molto richiesto dalle donne in ambito chirurgico proprio perché si armonizza particolarmente bene al resto del volto, e va benissimo a chi ha un viso piccolo e tondeggiante, quindi non adatto a tutte le donne. Avere un bel naso è anche e soprattutto una questione di genetica. Per chi vuole un naso alla francese sono diversi i metodi d’adottare senza ricorrere al bisturi.

Dai correttivi e tutori nasali che si trovano in commercio e realizzati in silicone, da usare ogni giorno, anche solo per poco tempo, massimo 10 minuti, tutti i giorni, sicuramente consentono di modellare la forma del naso e averlo come lo desiderate senza chirurgia. Uno dei migliori dispositivi del genere è appunto Rhino Correct.

Alcuni di questi rimedi sono poco dispendiosi e molto efficaci al confronto dei prezzi elevati della chirurgia che, non sempre garantisce i giusti risultati ed è spesso causa di effetti collaterali o controindicazioni.

Naso alla francese: come fare

Dal momento che è possibile avere un naso alla francese, anche senza ricorrere alla chirurgia e i costi esorbitanti dell’intervento, ecco alcuni dei metodi maggiormente efficaci che si possono usare per avere un naso proprio come lo desiderate. Da Rhino Correct, un dispositivo, correttore nasale che sta avendo grande successo e agisce proprio sulle imperfezioni del naso modificandole.

Un’altra soluzione non chirurgica e funzionale ai fini di ottenere un naso alla francese è sicuramente il make up, il trucco che aiuta a mascherare e camuffare i difetti rimpiccolendo il naso. La tecnica del contouring, ovvero i chiaroscuro che è possibile applicare sul viso grazie all’uso di determinati strumenti, sicuramente a rimpicciolire il naso dandogli un aspetto diverso e maggiormente aggraziato.

Ci sono poi alcuni esercizi della ginnastica facciale che possono rinforzare i muscoli e modellare il naso. La costanza e l’impegno sono sicuramente alla base e aiutano a ottenere un aspetto migliore. Uno di questi esercizi consiste nel premere con gli indici delle mani i due lati del naso respirando con forza e inspirare. Si consiglia di fare questo esercizio almeno 4 volte al giorno tutti i giorni.

Sono tutti metodi che funzionano davvero e che possono darvi un valido supporto per stare meglio con voi stesse e accettarvi un po’ di più senza spendere i soldi richiesto dall’intervento di rinoplastica.



Il miglior correttore nasale

Per coloro che desiderano un naso alla francese, senza ricorrere alla chirurgia, sono diverse le soluzioni d’adottare. Il miglior rimedio al momento da adottare si chiama Rhino Correct, un dispositivo adatto per correggere i difetti lievi del naso. Questo correttore nasale è al momento il più utilizzato e consigliato grazie ai benefici riscontrati dagli esperti e dai consumatori. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto da indossare e che rende il naso più bello, aggraziato e carino da vedere. Un dispositivo o correttore nasale realizzato in silicone nasale di ottima qualità e fattura. Non causa controindicazioni, allergie, irritazioni o rossori di nessun tipo. Ottimo anche e soprattutto per il rapporto qualità prezzo.

Si caratterizza per una clip realizzata in materiale intelligente che permette di adattarsi a qualsiasi tipo di naso, anche se presenta delle gobbe o delle asimmetrie. Si consiglia di usarlo con costanza e regolarità per mezz’ora al giorno tutti i giorni e solo in questo modo è possibile ottenere degli importanti benefici e vantaggi.

Rhino Correct riduce gli inestetismi, corregge il naso che presenta qualche gobba, migliora la qualità della respirazione stessa aiutandovi a smettere di russare. Il tessuto della cartilagine viene tirato di circa due millimetri al mese. In aggiunta, è facile da usare perché basta posizionarlo sul naso e lasciare agire la pressione che svolge sul setto nasale e le cartilagini. Potete usarlo sia di giorno che di notte.

Un prodotto molto ben fatto sia per quanto riguarda la struttura che il design stesso di questo correttore nasale. Sicuramente si tratta di una soluzione efficace ed economica per risolvere i difetti lievi del naso. Elimina le gobbe, dona una migliore asimmetria, leviga le sporgenze.

Considerando che il prodotto è originale ed esclusivo, non potete reperire Rhino Correct nei negozi fisici o siti di e-commerce. L’unico modo per poterlo comprare è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo inserendo i vostri dati e inviare l’ordine. Il prodotto ha un costo di 49 € con consegna gratuita. Il pagamento avviene sia con Paypal, carta di credito e anche tramite contanti direttamente al corriere.