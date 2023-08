Ieri, 30 agosto 2023, c’è stata la cerimonia d’apertura dell’ottantesimo Festival del Cinema di Venezia. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti gli outfit e i look sul red carpet.

Mostra del Cinema di Venezia 2023: tutti gli outfit e i look sul red carpet

L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia è ufficialmente partita. Quest’anno saranno 23 i film in concorso che si contenderanno l’ambito Leone d’Oro. Lo sciopero degli attori di Hollywood ha sicuramente inciso, infatti molti attori americani hanno deciso di non partecipare alla kermesse, come Bradley Cooper ed Emma Stone. Gli ospiti che sfileranno sul red carpet saranno comunque tanti e tutti di livello. Vediamo adesso insieme tutti gli outfit e i look della cerimonia inaugurale dell’ottantesima edizione del Festival di Venezia:

Liliana Cavani: Leone d’Oro alla carriera per la regista e sceneggiatrice italiana Liliana Cavani, che si è presentata sul red carpet indossando un completo spezzato con giacca, una sciarpa bianca al collo e ai piedi un paio di scarpe stringate.

Leone d’Oro alla carriera per la regista e sceneggiatrice italiana Liliana Cavani, che si è presentata sul red carpet indossando un completo spezzato con giacca, una sciarpa bianca al collo e ai piedi un paio di scarpe stringate. Caterina Murino : la madrina dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia si presenta sul red carpet con uno splendido abito rosso caratterizzato da mini rouches colme di cristalli. Si tratta di una creazione Armani Privé.

la madrina dell’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia si presenta sul red carpet con uno splendido abito rosso caratterizzato da mini rouches colme di cristalli. Si tratta di una creazione Armani Privé. Claudia Gerini : protagonista del film di Liliana Cavani, Claudia Gerini è stata una delle prime a sfilare sul red carpet indossando un long dress nero firmato Luisa Spagnoli caratterizzato da una scollatura a cuore.

: protagonista del film di Liliana Cavani, Claudia Gerini è stata una delle prime a sfilare sul red carpet indossando un long dress nero firmato Luisa Spagnoli caratterizzato da una scollatura a cuore. Bianca Balti: la supermodella Bianca Balti ha sfilato sul red carpet indossando un abito ricco di drappeggi di un azzurro chiaro, caratterizzato da uno spacco laterale.

la supermodella Bianca Balti ha sfilato sul red carpet indossando un abito ricco di drappeggi di un azzurro chiaro, caratterizzato da uno spacco laterale. Malika Ayane : guest star musicale della serata, si è presentata sul red carpet indossando un long dress con scollatura in tulle scelto dalla sua stylist Rebecca Baglini.

: guest star musicale della serata, si è presentata sul red carpet indossando un long dress con scollatura in tulle scelto dalla sua stylist Rebecca Baglini. Shu Qui : la giovane attrice thailandese è uno dei membri della giuria internazionale del Festival ha optato per un look total black dove spiccano gli stivali con platform.

: la giovane attrice thailandese è uno dei membri della giuria internazionale del Festival ha optato per un look total black dove spiccano gli stivali con platform. Paola Turani: la bellissima modella e influencer Paola Turani ha sfilato sul red carpet indossando un vestito bianco a sirena di Zuhair Murad, impreziosito sul davanti da luccicanti gioielli Cartier.

la bellissima modella e influencer Paola Turani ha sfilato sul red carpet indossando un vestito bianco a sirena di Zuhair Murad, impreziosito sul davanti da luccicanti gioielli Cartier. Pierfrancesco Favino : protagonista di una delle sei pellicole italiane in concorso, l’attore romano ha indossato un completo nero caratterizzato da una camicia semitrasparente.

: protagonista di una delle sei pellicole italiane in concorso, l’attore romano ha indossato un completo nero caratterizzato da una camicia semitrasparente. Madisin Rian : la modella ha indossato una creazione firmata Giorgio Armani con fiocco sulla schiena. Uno degli abiti più belli e originali visti ieri sul red carpet.

: la modella ha indossato una creazione firmata Giorgio Armani con fiocco sulla schiena. Uno degli abiti più belli e originali visti ieri sul red carpet. Valentina Cervi : l’attrice ha indossato un abito lungo firmato Valentino super raffinato e colmo di paillettes.

: l’attrice ha indossato un abito lungo firmato Valentino super raffinato e colmo di paillettes. Toni Garn: la supermodella tedesca ha indossato un vestito con paillettes effetto armatura di Alberta Ferretti.

@bestmoviemag #venezia80 opening red carpet… Between cinema, moda, musica and fun! . . . . #venicefilmfestival #venezia2023 #bestmovie #tiktoker #viral ♬ suono originale – BestMovieMag

L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia è partita ufficialmente ieri, 30 agosto 2023 e si concluderà sabato 9 settembre, quando verrà assegnato l’ambito Leone d’Oro per il film più bello in concorso. A capo della giuria troviamo Damiene Chazelle, mentre la madrina di questa edizione è l’attrice, modella e showgirl Caterina Murino, che è stata Bond Girl i uno dei film di James Bond, ovvero “Casinò Royale” con Daniel Craig.