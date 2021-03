Una donna semplice e di una bellezza che oggi verrebbe definita “acqua e sapone”, Bianca Balti si è fatta amare nel mondo della moda diventando una delle top model più di successo.

Chi è Bianca Balti

Bianca Balti (Lodi, 19 marzo 1984) è una modella italiana.

Nata e cresciuta nel lodigiano si trasferisce nel capoluogo lombardo dopo aver conseguito la maturità al liceo classico Pietro Verri della sua città. Si iscrive al Politecnico di Milano dove ottiene una laurea in Design della Comunicazione.

Durante gli studi però si avvicina al mondo della moda e del beauty prima vendendo prodotti cosmetici nei supermercati e successivamente come modella ottenendo un contratto con Dolce & Gabbana nel 2005 che inaugura così il suo ingresso ufficiale nel settore.

I primi anni nel mondo della moda

Dopo il primo contratto ottiene diversi lavori nelle campagne pubblicitarie dei noti brand di moda tra cui si ricordano Missoni, Roberto Cavalli e Christian Dior.

Iniziano per lei anche le prime copertine e appare infatti prima su Vogue Giappone e negli anni successivi su Velvet, L’Officiel, Marie Claire e Harper’s Bazaar.

Sull’onda delle top model americane, si forma in Italia la triade delle supermodelle più pagate della nuova generazione che la vedono protagonista insieme a Mariacarla Boscono e Eva Riccobono. Nel corso della carriera diventa il volto di numerosi marchi di lusso tra cui Paco Rabanne e Cesare Paciotti che la sostituirà poi con Angelina Jolie.

Prende parte inoltre al team internazionale di testimonial di L’Oréal a fianco delle note artiste Beyonce e Jennifer Lopez. Dopo un periodo che la vede molto attiva negli Stati Uniti torna a rappresentare il brand che l’ha scoperta registrando la campagna del profumo “Light Blue” di D&G e molti altri progetti.

Vita privata e progetti alternativi

Nel 2006 la modella sposa Christian Lucidi, fotografo con cui mette poi al mondo la prima figlia. I due si separano nel 2010 e cinque anni dopo nasce la seconda figlia dall’unione con il nuovo compagno. L’amore per la sua famiglia la tiene per brevi periodi lontana dal lavoro come modella, ma è sempre pronta a tornare con grande grinta.

Oltre al ruolo di compagna, madre e modella Bianca si impegna a sostenere il lavoro che svolgono le Nazioni Unite per i rifugiati agendo concretamente. La sua città le offre inoltre il premio cittadino “Fanfullino d’oro”.

Debutta poi nel mondo del cinema con il film “Go Go Tales” presentato anche al Festival del Cinema di Cannes. Nel 2010 è protagonista di un episodio de “Il testimone” documentario televisivo realizzato da Pif.