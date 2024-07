Il Grand Tour della Maison italiana Dolce e Gabbana è approdato in Sardegna, dove è andata in scena una sfilata di moda da standing ovation. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look più belli della sfilata.

Dolce e Gabbana, sfilata di moda in Sardegna

Si è svolta in Sardegna la sfilata di moda di Dolce e Gabbana, sfilata che ha ottenuto la standing ovation da parte del pubblico presente, per quello che è stato uno dei fashion show più incredibili di sempre e che ha omaggiato come meglio non poteva l’isola italiana. La sfilata haute couture si è svolta vicino a Cagliari, precisamente a Nora, nel Parco Archeologico della città. L’area del Foro Romano è stata la cornice della sfilata della Maison di Stefano Dolce e Domenico Gabbana. I capi mostrati sulla passerella hanno preso ispirazione dalle tecniche artigianali tipiche della Sardegna, dando quindi importanza alla filigrana e all’intaglio. Ma andiamo a vedere adesso insieme quali sono stati i look più belli della sfilata di moda in Sardegna di Dolce e Gabbana.

Dolce e Gabbana, sfilata di moda in Sardegna: i look più belli

Come abbiamo appena visto, continua il Grand Tour della Maison italiana Dolce e Gabbana, che questa volta ha fatto tappa in Sardegna, più precisamente a Nora, a 10km circa da Cagliari. Una sfilata che ha davvero incantato tutti i presenti e che è stato un vero omaggio alla Sardegna. Ma andiamo adesso a vedere insieme quelli che sono stati i look più belli visti sulla passerella della sfilata di moda in Sardegna di Dolce e Gabbana:

Pizzi e merletti: abbiamo visto sfilare diverse modelle con indosso abiti caratterizzati da pizzi, merletti e rouches, tutti elementi chiave delle Collezioni della Maison italiana. Per questa occasione questi elementi si sono fusi con le tradizioni della Sardegna. Da sottolineare le scarpe basse che hanno indossato le modelle.

abbiamo visto sfilare diverse modelle con indosso abiti caratterizzati da pizzi, merletti e rouches, tutti elementi chiave delle Collezioni della Maison italiana. Per questa occasione questi elementi si sono fusi con le tradizioni della Sardegna. Da sottolineare le scarpe basse che hanno indossato le modelle. Abiti drappeggiati: nel corso di questa sfilata abbiamo visto anche abiti drappeggiati dai colori vivaci, che richiamavano gli abiti della tradizione locale. Maniche a mantella, cappuccio e stole a strascico, per questi abiti davvero meravigliosi.

nel corso di questa sfilata abbiamo visto anche abiti drappeggiati dai colori vivaci, che richiamavano gli abiti della tradizione locale. Maniche a mantella, cappuccio e stole a strascico, per questi abiti davvero meravigliosi. Nero : il nero è uno dei colori protagonisti di questa sfilata, spesso unito assieme all’oro. Ogni capo visto sembrava proprio un gioiello.

: il nero è uno dei colori protagonisti di questa sfilata, spesso unito assieme all’oro. Ogni capo visto sembrava proprio un gioiello. Naomi Campbell : non poteva proprio mancare a questa sfilata in Sardegna di Dolce e Gabbana la supermodella e attrice britannica Naomi Campbell, che per l’occasione ha indossato un abito di colore bianco con strascico.

: non poteva proprio mancare a questa sfilata in Sardegna di Dolce e Gabbana la supermodella e attrice britannica Naomi Campbell, che per l’occasione ha indossato un abito di colore bianco con strascico. Halle Bailey : l’attrice statunitense ha incantato con un abito lungo drappeggiato di colore giallo acceso.

: l’attrice statunitense ha incantato con un abito lungo drappeggiato di colore giallo acceso. Rosie Huntington Whiteley: la supermodella e attrice britannica ha scelto un abito in taffetà di colore bianco.

Insomma, quella vista in Sardegna è stata davvero una sfilata di moda super spettacolare per Dolce e Gabbana, una sfilata che sull’isola difficilmente dimenticheranno.

