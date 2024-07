Margot Robbie è una delle attrici più amate del momento, soprattutto dopo aver interpretato Barbie. Margot è anche un’icona di stile, i suoi look sono sempre impeccabili. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i look più belli dell’attrice australiana visti sui vari red carpet.

Margot Robbie: da attrice a regina di stile

Oggi, 2 luglio 2024, Margot Robbie compie 34 anni. L’attrice australiana è una delle attrici più amate del momento, in particolare dopo il grande successo del film “Barbie“, dove la Robbie ha interpretato in maniera magistrale l’iconica bambola che ha fatto compagnia a tante di noi durante l’infanzia. Margot Robbie però non è solamente una grandissima attrice, ma è anche regina di stile. I suoi look non passano mai inosservati. In attesa di vederla recitare nel prossimo film, ovvero “A Big Bond Beautiful Journey”, a fianco di Colin Farrel e Phoebe Waller Bridge, andiamo a vedere insieme quelli che sono stati i look più belli dell’attrice nei vari red carpet.

Margot Robbie: i migliori look sul red carpet

Come abbiamo appena visto, oggi l’attrice australiana Margot Robbie compie 34 anni. Per festeggiarla andiamo a vedere insieme quali sono stati i suoi look più belli visti nei vari red carpet nel corso degli anni:

Oscar 2016 : in occasione dei Premi Oscar del 2016, Margot Robbie ha incantato tutti sfoggiando sul red carpet un long dress in oro firmato Tom Ford, a maniche lunghe e con scollatura profonda. Una pochette nera, capelli sciolti e un trucco semplice a completare il look.

: in occasione dei Premi Oscar del 2016, Margot Robbie ha incantato tutti sfoggiando sul red carpet un long dress in oro firmato Tom Ford, a maniche lunghe e con scollatura profonda. Una pochette nera, capelli sciolti e un trucco semplice a completare il look. Oscar 2020: ai Premi Oscar del 2020 Margot Robbie si è invece affidata a Chanel, indossando un abito nero haute couture vintage, senza spalline e con scollatura profonda. L’attrice ha scelto il rossetto rosso per rendere ancora più sexy l’intero look.

ai Premi Oscar del 2020 Margot Robbie si è invece affidata a Chanel, indossando un abito nero haute couture vintage, senza spalline e con scollatura profonda. L’attrice ha scelto il rossetto rosso per rendere ancora più sexy l’intero look. 2018 : in occasione della presentazione del film “I, Tonya“, per il quale è stata candidata ai premi Oscar, l’attrice ha sfoggiato un abito in lamé scollato e con maxi spacco frontale. Ai piedi un paio di slingback con tacco e come accessorio una pochette nera. Per quanto riguarda l’acconciatura, l’attrice australiana ha sfoggiato un bob cut.

: in occasione della presentazione del film “I, Tonya“, per il quale è stata candidata ai premi Oscar, l’attrice ha sfoggiato un abito in lamé scollato e con maxi spacco frontale. Ai piedi un paio di slingback con tacco e come accessorio una pochette nera. Per quanto riguarda l’acconciatura, l’attrice australiana ha sfoggiato un bob cut. Golden Globe 2024: la protagonista del film “Barbie” non poteva certo non scegliere come colore il rosa. L’abito in rosa shocking scelto da Margot è firmato Armani Privé, ed è una rivisitazione del look di Barbie Superstar, la bambola in commercio nel 1977.

la protagonista del film “Barbie” non poteva certo non scegliere come colore il rosa. L’abito in rosa shocking scelto da Margot è firmato Armani Privé, ed è una rivisitazione del look di Barbie Superstar, la bambola in commercio nel 1977. Oscar 2024: se c’era chi pensava che potesse anche agli Oscar Margot potesse omaggiare Barbie vestendosi di rosa è rimasto deluso, in quanto la bellissima attrice si è presentata sul red carpet con un abito nero con bustier e drappeggi firmato Versace.

Questi che abbiamo visto sono i migliori look visti, fino a ora, sul red carpet dell’attrice australiana Margot Robbie, che attendiamo veder recitare nel prossimo film accanto a Colin Farrel.

