Borse da donna, quali sono le più cool in estate e come abbinarle

Quali sono le borse da donna da avere assolutamente in estate? Abbiamo individuato tre modelli irrinunciabili, ovvero la mini bag, la pochette e la borsa shopper. Sono belle, versatili, ma soprattutto sono… cool!

Alla ricerca di idee per gli abbinamenti? L’accessorio a cui ogni donna non rinuncia mai, del resto, è proprio questo: consente di portare con sé tutto l’occorrente, come il portafogli e gli effetti personali. Scopriamo le tendenze per le borse da donna per l’estate.

Mini bag, sempre chic

Chi non conosce la borsa in formato “mignon”? No, non è una pochette. Molti scambiano questi modelli, ma è semplicemente una borsa di dimensioni più ridotte, e si può abbinare con stile. Parola d’ordine? Chic. Da coordinare rigorosamente ad altri stili.

Per esempio, lo sporty chic. Poniamo il caso dei look più rilassati, come jeans ampi e top o t-shirt a maniche corte, o ancora i classici pantaloni della tuta. A lanciare questa tendenza troviamo le star d’oltreoceano.

La mini bag è estremamente versatile: in estate, diventa la migliore amica delle donne perché permette il massimo movimento, senza risultare pesante né eccessiva, magari durante un party sulla spiaggia o in discoteca.

Il trucco è abbinarla ton sur ton: scegliere un colore per il look e giocare con contrasti e sfumature tra abiti e borsa, o ancora scarpe e gioielli, se non un foulard per un’acconciatura diversa dal solito, molto in linea con i trend del momento.

Pochette, super glamour

La pochette? È apprezzatissima dalle donne di tutto il mondo. Nonostante sia versatile, non possiamo non definirla sofisticata, in grado di completare un look glamour e valorizzare l’ensemble.

Naturalmente non è per la vita di tutti i giorni: va prediletta in occasioni speciali, come un matrimonio in estate o una cerimonia. Si indossa al polso, sotto al braccio o a mano. Quest’ultima possibilità per le occasioni super chic.

Tra gli stili in cui rende al meglio troviamo il glamour, il romantico, il rock e quello più professionale, come per andare in ufficio.

Per un outfit ribelle, la pochette diventa audace insieme alle t-shirt e ai leggings: perfetta per il concerto dell’estate, per divertirsi sotto le stelle insieme agli amici di sempre.

Borsa shopper, passe-partout

La borsa classica? È ormai la shopper: più di una tendenza, è un vero punto di riferimento… in ogni stagione! È moderna, leggera e compatta, e nelle versioni chic si accompagna con qualsiasi outfit senza risultare eccessiva.

Ben pochi accessori coniugano praticità allo stile come la shopper: è abbastanza capiente da contenere gli effetti personali e, ovviamente, gli acquisti che si fanno in vacanza.

Un modello furbissimo che, in realtà, va bene 24 ore su 24: proprio così, dall’ufficio fino alla serata con le amiche o con il partner. Un passe-partout per il casual, il glamour, il rock.

Per renderla tale, però, non possiamo che consigliare di sceglierla a tinta unita: in questo modo si può abbinare facilmente a un pantaloncino di jeans quanto a una gonna nera, a un mini-dress a fiori o un abito nero con spacco. E per una praticità extra… basta metterla a tracolla.