Caterina Murino: chi è la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2023?

Chi è Caterina Murino? Conosciamo meglio la bellissima madrina del Festival del Cinema di Venezia 2023, in questo articolo. Dalla vita privata alla carriera, passando per esperienze ed aspirazioni della bella attrice e modella.

Caterina Murino: conosciamo meglio la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2023

Si aprirà giovedì 31 agosto, l’edizione numero 80 del celebre Festival del Cinema di Venezia. A presenziare come madrina, la bellissima attrice e modella sarda, Caterina Murino. Nata a Cagliari, nel 1977, la donna ha 45 anni. Nelle foto di anticipazioni alla kermesse, la vediamo posare sulla spiaggia del Lido di Venezia, dopo la passeggiata di rito sulla sabbia. Capelli lunghi e scuri, occhi a mandorla e sorriso dolce: Caterina è una bellezza mediterranea che tutto il mondo conosce.

In queste splendide foto sulla spiaggia, indossa un elegante abito nero a sottoveste, tempestato di cristalli ed applicazioni, e secondo alcune indiscrezioni del Corriere della Sera, sceglierà un look di Armani Privé per la cerimonia di apertura e anche per quella di chiusura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Murino Official (@caterina_murino_official)

Caterina Murino: vita privata e carriera

Caterina nasce a Cagliari, città assolata della Sardegna: inizialmente, tenta la carriera universitaria in medicina, ma dopo il secondo tentativo, poiché non viene ammessa all’esame, decide di cambiare vita. Inizia a farsi conoscere al grande pubblico nel 1999, come letterina in Passaparola, programma con Gerry Scotti, su Canale 5. Presto viene notata come attrice, e diventerà nota anche a teatro.

Il successo mondiale arriva quando, nel 2006 diventa famosa in tutto il mondo: il tutto, grazie alla sua interpretazione come Bond Girl in Casino Royale al fianco di Daniel Craig nel ruolo di James Bond.

Da quel momento in poi, i successi di Caterina Murino si moltiplicano: nel 2019 entra a far parte del cast di attori, nella fiction L’isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi e nel 2020 Davide Livermore la sceglie per interpretare Triboulet di Le roi s’amuse di Victor Hugo per la prima del Teatro alla Scala di Milano A riveder le stelle. Quest’ultimo successo lancia Caterina nel mondo del teatro a livello internazionalmente riconosciuto.

Sempre nello stesso periodo, per Netflix è nel film di Roberto Capucci prodotto da Lotus Film dal titolo Mio fratello mia sorella, nel 2021.

La donna è molto gelosa della sua vita privata: sappiamo solo che ha avuto una relazione di 4 anni, con il calciatore Giuseppe Pancaro, e che si è poi frequentata con il fotografo Cyrill Renaud, con Austin Fuentes, con Bryan Adams e il rugbysta Pierre Rabadan.

Caterina Murino e il discorso di apertura al Festival del Cinema di Venezia 2023

Sappiamo che, come da consuetudine, la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2023, terrà un piccolo discorso di apertura. E sappiamo che, dall’intervista recentemente rilasciata a Sky TG24, che Caterina parlerà dell’importanza artistica e culturale del cinema, con queste parole: “Il cinema è un po’ come il teatro nell’Antica Grecia, e noi con lui il potere di raccontare storie importanti, cose che sui giornali forse sui giornali siamo anche stanchi di leggere ma quando si vedono quelle immagini cinema rimane veramente impresso nella nostra mente…”

Caterina Murino crede fermamente nel valore di cinema e teatro: dunque, siamo certi, questa kermesse avrà una splendida madrina, un’esponente d’eccellenza.