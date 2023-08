Festival del Cinema di Venezia 2023: tutti i film in concorso

Quali sono i film in concorso all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2023? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tutti i film in concorso al Festival del Cinema di Venezia 2023

Oggi, 30 agosto 2023, ha inizio l’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Sono 23 i film in concorso, tra cui sei titoli italiani, in lizza per il Leone d’Oro. Vediamo adesso insieme quali sono i 23 film in gara:

“Comandante” di Edoardo De Angelis “Bastarden (The Promised Land)” di Nikolaj Arcel “Dogman” di Luk Besson “La Bête” di Bertrand Bonello “Hors-Saison” di Stèphane Brizé “Enea” di Pietro Castellitto “Maestro” di Bradley Cooper “Priscilla” di Sofia Coppola “Finalmente l’Alba” di Saverio Costanzo “Lubo” di Giorgio Diritti “Origin” di Ava Duvernay “The Killer” di David Fincher “Memory” di Michelle Franco “Io Capitano” di Matteo Garrone “Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)” di Ryūsuke Hamaguchi “Zielona Granica (The Green Border)” di Agnieszka Holland “Die Theorie Von Allem” di Timm Kröger “Poor Things” di Yorgos Lanthimos “El Conde” di Pablo Larraín “Ferrari” di Michael Mann “Adagio” di Stefano Sollima “Kobieta Z… (Woman Of)” di Malgorzata Szumowska e Michal Englert “Holly” di Fien Troch

Questi quindi sono i 23 film in concorso all’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Vediamo adesso insieme quali sono invece i film fuori concorso:

“ Cuop de Change” di Woody Allen

di Woody Allen “ The Wonderful Story of Henry Sugar ” di Wes Anderson

” di Wes Anderson “ The Penitent – A Rational Man ” di Luca Barbareschi

” di Luca Barbareschi “La Sociedad de la Neve ” di J. A. Bayona

” di J. A. Bayona “ L’Ordine del Tempo” di Liliana Cavani

di Liliana Cavani “Vivants” di Alixe Delaporte

di Alixe Delaporte “ Daaaaaalì!” di Quentin Dupiex

di Quentin Dupiex “ The Caine Mutiny Court-Martial ” di William Friedkin

” di William Friedkin “ Making Of ” di Cédric Kahn

” di Cédric Kahn “Aggo Dr1ft” di Harmony Korine

di Harmony Korine “ Hit Man” di Richard Linklater

di Richard Linklater “ The Palace” di Roman Polansky

di Roman Polansky “ Xue Bao (Il leopardo delle nevi)” di Pema Tseden

di Pema Tseden “ Amor” di Virginia Eleuteri Serpieri

di Virginia Eleuteri Serpieri “ Frente a Guernica ” di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

” di Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi “Hollywoodgate ” di Ibrahim Nash’at

” di Ibrahim Nash’at “ Ryuichi Sakamoto / Opus ” di Neo Sora

” di Neo Sora “” Enzo Jannacci vengo anch’io “ di Giorgio Verdelli

di Giorgio Verdelli “Menus Plaisirs – Les Troisgros” di Frederick Wiseman

L’ottantesima edizione del Festival del Cinema di Venezia 2023 si svolge dal 30 agosto al 9 settembre. Sono quindi undici i giorni della kermesse. La premiazione avverrà come di consueto durante l’ultimo giorno, dove verranno assegnati i vari premi messi in palio. Il presidente della giuria è Damiene Chazelle, che dovrà stabilire chi vincerà il Leone d’Oro.

Festival del Cinema di Venezia 2023: chi sarà la madrina dell’evento?

La madrina dell’ottantesima edizione del Festival del cinema di Venezia sarà l’attrice, modella e showgirl italiana Caterina Murino. Sarà lei quindi sia ad aprire che a chiudere la rassegna cinematografica. Caterina Murino è stata una delle famose “letterine” di Gerry Scotti al programma televisivo “Passaparola“, ma la notorietà come attrice l’ha raggiunta soprattutto grazie ai film stranieri ai quali ha preso parte, come esempio uno dei film di James Bond, ovvero “Casinò Royale” con Daniel Craig, dove Caterina era la Bond Girl.