Essere alla moda risparmiando? Si può! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli utili.

Essere alla moda risparmiando: i consigli

Per vestirsi alla moda non serve necessariamente spendere un capitale ma anzi si può avere un armadio colmo di capi alla moda anche spendendo pochi soldi. Oltre, per esempio, che approfittare del periodo dei saldi, si trovano anche tantissimi capi a poco prezzo ai mercatini vintage, agli outlet, su app come Vinted, oppure si possono scambiare vestiti con amiche, cugine eccetera, nel caso in cui portiate la stessa taglia. Infine, si può dare nuova vita ai capi che abbiamo nell’armadio. Spesso tendiamo a non indossare più alcuni capi per svariati motivi, senza pensare che essi possono essere trasformati in qualcos’altro: se siamo abili con ago e filo, per esempio, possiamo modificare un vestito o una gonna e renderla perfetta per la moda del momento. Oppure si possono accorciare un paio di jeans e renderli un paio di pantaloni a pinocchietto. Insomma, di modi per essere alla moda senza spendere tanti soldi ci sono, eccome se ci sono!

Essere alla moda risparmiando: consigli di stile

Come abbiamo appena visto, per essere alla moda non si devono per forza spendere tanti soldi, anzi, spesso si trovano vestiti e altri capi di abbigliamento super cool a prezzi davvero accessibili, basta andare nei posti giusti. Mercatini, outlet, vestiti di seconda mano, insomma la scelta è ampia. Oltre a ciò possiamo anche utilizzare in modo diverso, o modificare, ciò che abbiamo già nel nostro guardaroba. Vediamo insieme qualche esempio:

una cintura può diventare quell’accessorio in grado di cambiare completamente l’aspetto di un vestito o di una maglia lunga perché andrà a valorizzare il vostro punto vita. Perline e nastrini: aggiungere a un abito dei nastrini o delle perline può renderlo quasi un abito nuovo da sfoggiare il prima possibile.

Essere alla moda risparmiando: come abbinare capi di marca con capi economici ed essere super glam

Essere alla moda risparmiando, come abbiamo visto si può tranquillamente fare. Nel caso in cui possediate già in casa alcuni capi di marca, essi si possono abbinare anche a vestiti di seconda mano per ottenere comunque un look super cool e glam. Vediamo un paio di esempio insieme:

: se avete una borsa griffata è in grado di rendere chic qualsiasi vostro outfit. Giacca di pelle: una giacca di pelle firmata può essere super cool anche abbinata a una semplice maglietta bianca e a un paio di jeans.

Quindi, per concludere, si può essere alla moda anche spendendo pochi soldi. Nel caso in cui abbiate già in casa dei capi di marca, essi si possono abbinare a capo low cost e risultare comunque glam.