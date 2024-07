Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Battiti Live 2024, la manifestazione canora dell’estate. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, il look scelto da Ilary Blasi.

Battiti Live 2024, prima puntata: il look di Ilary Blasi

Ieri, lunedì 8 luglio 2024, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della manifestazione canora dell’estate, ovvero Battiti Live. Alvin e Ilary Blasi sono i conduttore dell’edizione di quest’anno. Ma, qual è stato il look scelto da Ilary Blasi per questa prima puntata? Innanzitutto ricordiamo che la puntata andata in onda ieri sera è stata registrata qualche settimana fa a Molfetta e, per l’occasione, l’ex moglie di Francesco Totti ha scelto di indossare un vestito di colore nero, per l’esattezza un bustier strapless fasciante con pantaloni che arrivavano fino alla caviglia. Ma ciò che ha colpito di più sono stati gli stivali e i gioielli. Iniziamo dagli stivali. Ilary ha indossato un paio di cuissardes d’oro fino al ginocchio firmati Andy La Silla, caratterizzati dal tacco alto a zeppa e maxi risvolto a creare un effetto scultoreo. Insomma, un paio di stivali che in nessuna occasione sarebbero mai passati inosservati. Il costo di questo stivali è di 1.169 euro. Per quanto invece riguarda i gioielli sfoggiati dalla conduttrice televisiva, Ilary ha scelto un maxi collier firmato De Liguoro, caratterizzato dalla presenza di un choker con un grande cristallo al centro.

Battiti Live 2024, prima puntata: il beauty look di Ilary Blasi

Come abbiamo appena visto Ilary Blasi, alla prima puntata di Battiti Live, andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, ha indossato un vestito in raso di colore nero abbinato a gioielli De Liguoro e a un paio di stivali alti al ginocchio firmati Andy La Silla. Per quanto riguarda l’acconciatura, la Blasi ha scelto di lasciare i capelli lisci tirati indietro effetto wet, che tanto è di tendenza negli ultimi tempi. Per il make up, la showgirl ha puntato tutto su rossetto nude e mascara.

Battiti Live 2024, prima puntata: i look dei cantanti

Nella prima puntata della manifestazione canora dell’estate, Battiti Live, si sono esibiti diversi cantanti, tra i più importanti del nostro panorama musicale. Ma vediamo insieme quali sono stati i look più belli visti sul palco a Molfetta: