Vediamo insieme alcuni consigli su come vestirsi per un volo intercontinentale.

Come vestirsi per un volo intercontinentale? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Come vestirsi per un volo intercontinentale

Dovete partire per un volo intercontinentale e non sapete come vestirvi? Siete nel posto giusto. Adesso vedremo infatti insieme qualche consiglio utile per facilitarvi il compito della scelta dell’outfit. Un volo intercontinentale può arrivare a durare anche 20 ore e l’importante è vestirsi comodi, il che non vuol dire necessariamente non essere cool, se siete delle fashion addicted, ma semplicemente bisogna considerare che stare per tante (e tante ore) sedute ci sono alcuni capi e calzature che proprio non bisognerebbe indossare, ne va della vostra salute e del vostro comfort. Andiamo adesso a vedere insieme cosa evitare e cosa invece possiamo indossare durante un volo a lunga percorrenza.

Come vestirsi per un volo intercontinentale: vestiti e accessori da evitare

Come abbiamo appena visto, se dovete imbarcarvi per un volo intercontinentale ci sono alcune cose da tenere in considerazione per quanto riguarda la scelta dell’outfit. Anche perché, ricordatevi sempre, che oltre alle ore effettive di volo ci sono anche quelle che dovete passare in aeroporto, per check-in e controllo vari. Quindi, in poche parole, si deve stare comodi altrimenti si rischia di rovinarsi la vacanza in partenza. Vediamo adesso insieme cosa evitare:

Abiti stretti: escludete tutto ciò che è stretto, dalla magliette aderenti ai pantaloni, come ad esempio i jeans skinny, altrimenti rischierete di sentire le gambe gonfie poco dopo la partenza dell’aereo.

escludete tutto ciò che è stretto, dalla magliette aderenti ai pantaloni, come ad esempio i jeans skinny, altrimenti rischierete di sentire le gambe gonfie poco dopo la partenza dell’aereo. Tacchi: evitate accuratamente le scarpe con il tacco o qualsiasi altra scarpa troppo stretta, poiché in alta quota il piede si gonfierà e passerete delle ore davvero da dimenticare, oltre a rischiare di rovinarvi l’intera vacanza. I piedi, infatti, sono coloro che sostengono tutto il corpo, vanno quindi trattati bene, considerando che comunque, solitamente, in aeroporto c’è da camminare un pò, sia alla partenza che all’arrivo.

evitate accuratamente le scarpe con il tacco o qualsiasi altra scarpa troppo stretta, poiché in alta quota il piede si gonfierà e passerete delle ore davvero da dimenticare, oltre a rischiare di rovinarvi l’intera vacanza. I piedi, infatti, sono coloro che sostengono tutto il corpo, vanno quindi trattati bene, considerando che comunque, solitamente, in aeroporto c’è da camminare un pò, sia alla partenza che all’arrivo. Anelli: anche per quanto riguarda i gioielli, evitate ad esempio gli anelli troppo stretti, sempre per lo stesso motivo, le vostre dita si gonfierebbero. Diciamo però che con gli accessori il problema si pone relativamente, in quanto comunque potete toglierli in volo e metterli in borsa.

Come vestirsi per un volo intercontinentale: guida al look perfetto

Dopo aver visto come sarebbe meglio evitare di indossare per un volo intercontinentale, andiamo ora a vedere cosa invece dovremmo metterci. Iniziamo però col dire che l’ideale è il layering, ovvero il vestirsi a strati, al fine di evitare di avere caldo/freddo durante il volo. Ma ecco i capi consigliati: