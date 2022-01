Matrimonio al capolinea per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La coppia, dopo oltre 10 anni insieme e due figlie, ha annunciato il divorzio. Stando alle loro parole, la separazione è arrivata per volere di entrambi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il divorzio

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono arrivati ad un punto di rottura. La showgirl e conduttrice e il rampollo hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Da qualche giorno si parlava di una crisi tra loro due, tanto che il settimanale Diva e Donna parlava di vite in case diverse. Adesso arriva la conferma da parte dei diretti interessati. Michelle e Tomaso hanno reso pubblico un comunicato in cui annunciano il divorzio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: le parole sul divorzio

Sulla nota che la Hunziker e Trussardi hanno invitato all’Ansa si legge:

“Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Michelle e Tomaso sono una coppia da oltre 10 anni e hanno due bellissime bambine, Sole e Celeste.

E’ proprio per il bene delle figlie che hanno deciso di annunciare il divorzio e non tornare più sull’argomento.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il divorzio inaspettato

I fan, gli stessi che hanno sempre seguito con affetto Michelle, sono rimasti senza parole davanti all’annuncio del divorzio. La Hunziker e Trussardi, per tutelare le figlie, non torneranno più sull’argomento, per cui non hanno nessuna intenzione di chiarire i motivi che li hanno spinti a separarsi. Entrambi, però, hanno sottolineato che resteranno uniti nella crescita di Sole e Celeste.