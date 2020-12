Dopo la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2017, la grande occasione è arrivata con il talent Amici 20: ecco chi è Leonardo Lamacchia.

Leonardo Lamacchia: chi è?

Leonardo Lamacchia è un giovane cantante di origine pugliese. Si è fatto conoscere nel 2017 partecipando a Sanremo Giovani, ma la sua carriera non è decollata.

Dopo un periodo di pausa, si è presentato ai casting del talent Amici, di cui è diventato un concorrente.

Nato a Bari nel 1994, non si sa molto sulla sua infanzia e sulla sua vita privata, se non che ha una sorella a cui è molto legato. Dopo essersi spostato dalla Puglia a Napoli, Leonardo si è trasferito a Milano per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della musica.

Un’esperienza importantissima è stata la partecipazione a Sanremo Giovani nel 2017.

Selezionato tra le nuove proposte, durante la kermesse si è classificato al quarto posto con il brano Ciò che resta. Successivamente ha aperto alcuni concerti del cantante Ermal Meta.

Per qualche tempo Leonardo si è allontanato dal mondo della musica e durante il lockdown ha subito un licenziamento. In questo caso i suoi genitori sono stati di fondamentale importanza. Il grande ritorno sulle scene è arrivato con la partecipazione ad Amici 20

Leonardo Lamacchia è molto attivo sul suo profilo Instagram, in cui pubblica contenuti e foto.

Attualmente lo seguono poco più di 20 mila persone, un numero destinato a crescere con il successo di Amici.

Amici 20

Leonardo Lamacchia, dopo la delusione del post Sanremo, ha deciso di prendersi del tempo di pausa dalla musica.

Questo sino al 2020, quando si è presentato con il brano L’Appuntamento ai casting di Amici 20.

Superate le selezioni si è ritrovato a far parte ufficialmente della scuola nella categoria cantanti. Lamacchia ha già superato brillantemente una prima sfida, confermando il suo posto nel talent.

Oltre a Leonardo Lamacchia, gli altri allievi di canto sono Arianna Gianfelici, Luca Marzano, Esa Abrate, Federica La Rocca, Giulio Musca, Sangiovanni, Raffaele Renda e Carlo Evandro Ciaccia.

I ballerini invece sono Samuele Barbetta, Martina Miliddi, Rosa Di Grazia, Giulia Stabile e Riccardo Guarnaccia.

I professori di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa. Gli insegnanti di ballo invece sono la storica Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini.