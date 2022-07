Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, insieme dalla scorsa primavera, hanno deciso di fare un passo importante. La conduttrice svizzera e il medico sardo hanno fatto le prime presentazioni in famiglia.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: presentazioni in famiglia

Insieme dalla scorsa primavera, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini fanno sul serio, tanto che sono arrivate le prime presentazioni in famiglia.

La conduttrice svizzera e il medico sardo sono stati pizzicati a Milano dal settimanale Nuovo, insieme alla figlia di lei, Aurora Ramazzotti, e al compagno Goffredo Cerza. I quattro si sono concessi una cena in un noto ristorante del capoluogo lombardo e sono apparsi tutti in grande sintonia.

Michelle, Giovanni, Aurora e Goffredo: cena a quattro

Molto probabilmente, Michelle ha preferito presentare Giovanni solo ad Aurora perché è la primogenita. Le altre due bimbe, Sole e Celeste, sono ancora piccoline, per cui potrebbe aspettare che la storia diventi davvero qualcosa di serio prima di fare il grande passo.

Negli scatti pubblicati dal settimanale Nuovo, Aury appare in grande sintonia con Angiolini e anche il fidanzato Goffredo non è da meno. E’ probabile che la giovane Ramazzotti abbia conosciuto il medico sardo prima della mamma, o comunque che il primo incontro non sia stato quello documentato dalla rivista.

Hunziker e Angiolini: se son rose fioriranno

Dopo la cena con Aurora e Goffredo, Michelle e Giovanni si sono recati in un hotel di lusso di Milano, dove hanno trascorso la notte.

I due piccioncini appaiono parecchio affiatati, tanto che si stanno dividendo tra la Lombardia e la Sardegna. Appena possono trascorrono del tempo insieme e, anche se non hanno ancora parlato pubblicamente della relazione, la passione che li unisce è visibile ‘ad occhio nudo’.