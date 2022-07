Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati in barca in Sardegna e, tra baci e abbracci, la passione sembra essere più viva che mai.

Michelle Hunziker e Giovanni in Sardegna

Venuta a galla qualche mese fa, la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini procede a gonfie vele. I due piccioncini sono stati pizzicati dal settimanale Oggi in Sardegna. Un salto alla focacceria Milese, situata sul lungomare di Alghero, qualche dolcetto presso il biscottificio Demelas, nelle campagne intorno a Stintino, e, infine, una fuga in barca, per allontanrsi da occhi indiscreti.

Michelle Hunziker e Giovanni: esplode la passione in barca

E’ in barca che esplode la passione tra Michelle e Giovanni. I due sono in compagnia di amici, ma riescono comunque a ritagliarsi qualche momento di intimità. Lui la abbraccia e la accarezza, mentre lei si lascia scaldare dalle braccia del medico più bello d’Italia. La Hunziker, dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, sembra davvero più serena che mai. Il merito, molto probabilmente, è proprio di Angiolini.

Michelle e Giovanni: estate bollente

Non è la prima volta che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini vengono pizzicati in Sardegna. Se questi sono i presupposti, possiamo davvero affermare che la loro estate sarà a dir poco bollente. Nel corso dei prossimi mesi, oltre ad abbracciarsi e baciarsi, riusciranno a parlare apertamente della loro storia d’amore? Staremo a vedere.