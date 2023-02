Alla camera ardente per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo si sono presentate centinaia di persone, tra cui moltissimi personaggi noti. Valerio Mastandrea ha lasciato una rosa accanto al feretro del giornalista.

Centinaia di persone per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo

Centinaia di persone si sono recate alla camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni. La moglie Maria De Filippi è arrivata passando da un ingresso laterale, insieme al figlio che ha adottato con il giornalista, Gabriele, distrutto dal dolore. Si sono messi in prima fila, vestiti di nero, condividendo questo grande dolore. La conduttrice ha continuato a parlare al figlio, cercando di consolarlo, guardando il flusso di persone che volevano omaggiare il marito.

Sono arrivati anche Mara Venier, Pierluigi Diaco, Paola Barale, Fiorello, Valerio Mastandrea e molti altri. Era presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e due dei figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo. Molti altri personaggi noti sono arrivati alla camera ardente.

Maurizio Costanzo, Valerio Mastandrea ha lasciato una rosa accanto al feretro

Valerio Mastandrea ha portato una rosa per Maurizio Costanzo e l’ha lasciata accanto al feretro.

Ha cercato di mascherare la sua tristezza sfoggiando un mezzo sorriso e facendo una battuta in romanesco. “Che se dovemo dì?” ha dichiarato, rispondendo ai giornalisti che lo aspettavano all’ingresso della camera ardente allestita in Campidoglio, per ricordare Maurizio Costanzo, scomparso all’età di 84 anni. L’attore ha voluto cercare di camuffare la tristezza per questa perdita, con il suo modo ironico e il suo sorriso.