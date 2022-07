Jennifer Lopez e Ben Affleck questa volta hanno detto sì: la coppia ha deciso di convolare a nozze per celebrare il loro amore ritrovato (e forse mai realmente concluso) in gran segreto.

Dopo tre mesi di fidanzamento e ben 20 mesi dal ritorno di fiamma, i Bennifer si sono legati per sempre: ci sono amori che nonostante tutto non finiscono mai.

I due protagonisti hanno deciso di tenere tutto nascosto fino all’ultimo ed è stato il noto sito americano di gossip TMZ a svelare tutti i dettagli del matrimonio più atteso di Hollywood. A confermare i rumors di TMZ, però, ci ha pensato Jlo, che dopo l’annunciato “sì”, ha postato sui social una foto con l’anello.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sposi: la location segreta del matrimonio

Questa volta è successo davvero: Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono detti sì per la vita, dopo un grande ritorno d’amore dal 2003.

La coppia si è sposta sabato 16 luglio 2022 in gran segreto a Las Vegas. In particolare, sembrerebbe che i due novelli sposi abbiamo celebrato il matrimonio nell’iconica cappella A Little White Wedding Chapel, che in tempi passati è stata utilizzata per le nozze di molte altre celebrità. Infatti, prima dei Bennifer, la cappella in questione ha accolto le nozze di Sinead O’Conner, Sarah Michelle Gellar e anche Demi Moore, ma sono diversi i nomi dei vip che hanno optato per tale location.

Insomma, anche i Bennifer si sono sposati nel classico stile americano, proprio come fanno molti giovanissimi che fuggono per unirsi in matrimonio nel deserto nella cappella di Elvis. A tale proposito, infatti, i due sposi hanno dichiarato di non avere pagato un extra per avere un imitatore di Elvis durante la celebrazione.

Alle nozze erano presenti i figli di entrambe le star: Violet, Serafina e Samuel per Ben Affleck, avuto da Jennifer Garner (10 anni insieme) ed Emme e Max per Jennifer Lopez, avuti da Marc Anthony (7 anni insieme).

La proposta di matrimonio di Ben Affleck a Jennifer Lopez

Jlo e Ben Affleck ritornano più innamorati che mai; ricordiamo infatti che i due erano stati a un passo dall’altare già nel 2003 e adesso, quel passo mancato, lo hanno compiuto insieme nel pieno della sicurezza e della consapevolezza.

La proposta di Ben Affleck alla sua Jlo era arrivata lo scorso aprile 2022, dove la parola giusta da utilizzare è solo romanticismo. È stata la stessa popstar a raccontarla nella sua nuova Newsletter On the JLo: “Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo (la vasca da bagno piena di bolle), il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo“.

Dopo qualche attimo di silenzio, JLo ha guardato negli occhi Ben Affleck sorridendo e piangendo, senza sapere esattamente che cosa dire: lui, in preda alle emozioni, le ha chiesto se quel silenzio significasse un sì e lei ha annuito, rispondendo poi che “certamente, è un sì!”.

Ora possono dirsi felici e contenti, seppure cresciuti, ma estremamente felici.

Quando l’amore c’è ed è sincero, non importano gli anni e il tempo che scorre: basta ritrovarsi, guardarsi e capire che il per sempre può esistere solo insieme.

Congratulazioni Bennifer!