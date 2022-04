La notizia ha fatto letteralmente il giro del mondo: Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme per la seconda volta e per la seconda volta si sono anche fidanzati! I fan della storica coppia dei “Bennifer” a quanto pare, possono tornare a sognare nell’unione definitiva dei loro beniamini oggi decisamente più adulti rispetto al passato.

A suggellare la promessa d’amore ci ha pensato un anello, il secondo per la coppia: un solitario con diamante verde. Ma perché proprio questo colore? Scopriamo questo e altri dettagli.

Jennifer Lopez: tutto sull’anello di fidanzamento verde

L’anello che Ben Affleck ha donato a JLo per il loro amore ritrovato, come dicevamo all’inizio dell’articolo, è un diamante verde naturale di ben 8,5 carati. Pare si tratti di una versione molto rara e che varrebbe addirittura di più rispetto al primo anello che l’attore ha regalato alla cantante nel 2002: un diamante rosa non certamente economico.

Il valore del diamante verde infatti, secondo gli esperti del settore, supererebbe di gran lunga la cifra dei 5 milioni di dollari.

Ma chi segue l’artista dai suoi esordi non si è lasciato sfuggire il dettaglio del colore del diamante, una scelta che sembra voler rispecchiare le preferenze della stessa Lopez. Un piccolo grande gesto di attenzione di Affleck nei confronti della donna che ama.

La spiegazione dietro il colore del diamante

In diverse interviste Jennifer Lopez ha parlato di quanto sia legata al colore verde, secondo la cantante di “Jenny from the block” sarebbe il suo portafortuna. È stata la stessa Jennifer infatti a far notare tutte le occasioni in cui “sono successe cose incredibili” quando portava questo colore.

Un esempio? L’iconico Jungle Dress firmato Versace che aveva indossato una prima volta in occasione dei Grammy del 2000: l’abito fu l’indiscusso protagonista delle ricerche Google, tanto che gli sviluppatori del broswer dovettero introdurre la funzione di ricerca per immagini. La cantante è tornata ad indossarne una copia nel 2019, per chiudere la sfilata dedicata alla primavera estate 2020 della Maison.

I Bennifer vent’anni dopo

Durante un’intervista Jennifer Lopez ha avuto modo di aprirsi e raccontare le proprie sensazioni su questa storia d’amore rinnovato con il suo Ben. L’artista ha spiegato di come entrambi fossero rimasti sorpresi da questo nuovo colpo di fulmine e di quanto stiano vivendo un momento davvero magico. Immancabile il paragone con la loro storia di 20 anni prima, interrotta sulla soglia del matrimonio forse per la troppa pressione causata dall’attenzione dei media sulla coppia, che per la giovane età non è stata in grado di gestire la situazione.

Come spiega la stessa Jennifer, lei e Affleck a quel tempo erano molto innamorati, ma forse troppo giovani e con altre priorità. Oggi, ha detto, ciò che li lega è molto più importante e molto più maturo complice anche il fatto che entrambi sono anche diventati genitori. Ben infatti è padre di tre figli avuti tra il 2005 e il 2012 dall’attrice Jennifer Garner. La Lopez invece nel 2008 ha avuto due gemelli da Marc Anthony.