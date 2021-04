Marisa Laurito, in una lunga intervista rilasciata a Oggi, ha parlato della sua lunga carriera cinematografica e di alcuni episodi e aneddoti divertenti.

Marisa Laurito si è espressa su molti dei colleghi e, ad esempio, su Antonio Banderas ha dichiarato che lui ha avuto storie con tutte le donne presenti sul set. L’attrice ha poi parlato del suo grande amore Piero Pedrini e dell’unico rimpianto che ha è di quello di non aver avuto figli da lui.

Ma l’episodio più curioso è quello avvenuto con Alain Delon:

Eravamo a Montecatini per Serata d’onore Diciamo che Alain Delon non mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensasse di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che lui veramente toccò e io gli detti pure uno strattone