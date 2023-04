Le novità non finiscono mai per Mare Fuori: in attesa della quarta stagione arriva la notizia di un musical e di un film spin-off

Non c’è mai fine alla novità: dopo il successo ottenuto dalle tre stagioni, Mare Fuori continua a raccogliere apprezzamenti e opportunità. I fan non vedranno l’ora di sapere che la celebre fiction Rai sarà prossima a due importanti progetti: un musical e un film spin-off. La grandissima novità è stata resa nota (e condivisa) dallo stesso regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini: scopriamo meglio tutti i dettagli.

Che cosa sappiamo sul musical di Mare Fuori? Ci sono già delle anticipazioni?

Non stupisce affatto che Mare Fuori continui la sua ascesa verso il successo. Considerando l’innumerevole fama ottenuta grazie alle tre stagioni, è normale che tutto il team voglia puntare ancora più in alto, sia per rendere i fan ormai affezionati ancora più fidelizzati, sia per accrescere e fare arrivare il progetto ancora più in alto.

In attesa della quarta stagione che, per inciso, arriverà nel 2024, il progetto di Mare Fuori si estende ulteriormente. Pare infatti che Picomedia stia lavorando a due progetti nuovi di zecca legati alla serie. Tale notizia è stata condivisa anche su Instagram dallo stesso Silvestrini che ha fatto intendere che l’intenzione c’è ed è ben definita. Si parla di un musical e di un film spin-off, due progetti nuovi ed entrambi molto interessanti. Sul musical non c’erano grossi dubbi: in Mare Fuori la componente musicale è molto importante (a partire dalla sigla, diventata un vero e proprio trend, nonché portatrice di una identità fortissima). Tra l’altro, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, Matteo Paolillo (Edoardo nella serie-tv) che ha composto diversi brani di Mare Fuori insieme a Stefano Lentini e a Lolloflow, ha recentemente annunciato di avere concluso il suo nuovo album. Insomma, la musica in Mare Fuori è portatrice di tanti notevoli significati, perciò l’idea di un musical non è affatto casuale.

Si attendono ovviamente maggiori dettagli a riguardo, ma i fan della fiction Rai vivranno nuove emozioni.

Il film spin-off di Mare Fuori

Ancora più intrigante è il progetto che vede la realizzazione di un film spin-off di Mare Fuori. Avete in mente L’immortale per Gomorra? Ecco, più o meno l’idea di fondo è la medesima anche per la fiction Rai, ma ancora è troppo presto per sapere tutti i dettagli. L’attesa sarà ancora un po’ lunga, ma già avere certezza che ci sarà un progetto del genere è una notizia più che positiva.

Mare Fuori: un successo dietro l’altro

La terza stagione di Mare Fuori ha raggiunto cifre strabilianti. Si parla infatti di circa 105 milioni di visualizzazioni su Rai Play, ma anche le due stagioni precedenti non sono da meno. Pensate che entrambe sono entrate ufficialmente nella top ten di Netflix. La notorietà della serie, inoltre, non si limita “solo” all’Italia: la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha svelato all’Anda che sono in corso alcune importanti trattative per la realizzazione di un remale di Mare Fuori anche negli USA. Non solo: il remake potrebbe anche essere venduto in ben 40 Paesi.

L’attesa è tantissima e l’hype anche, perciò non ci resta che aspettare aggiornamenti: Mare Fuori non finisce qui.