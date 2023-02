La terza stagione di Mare Fuori è disponibile dal 1 febbraio 2023 su Rai Play in esclusiva. Attualmente gli episodi disponibili sono sei e le vicende avvenute hanno già sconvolto gli animi del pubblico fan della fiction Rai.

Che cosa succede in Mare Fuori 3? Scopriamolo insieme.

Attenzione, spoiler: che cosa succede in Mare Fuori 3?

Tra le prime notizie sulla terza stagione di Mare Fuori, c’è quella che riguarda il personaggio di Ciro. Morto nelle scorse stagioni, Ciro pare non tornare in questa terza stagione. Attualmente sono la scena iniziale è a lui dedicata: Ciro, insieme alla sorella Rosa, cammina sul pontile di Bagnoli, ma si tratta semplicemente di un ricordo.

Filippo e Naditza stanno ufficialmente insieme.

Nonostante l’amore, i due dovranno affrontare non poche peripezie fuori dal carcere. Lui è un fuggitivo e le possibilità economiche iniziano realmente a scarseggiare. Alla fine, però, i due saranno aiutati da Carmine, il quale offrirà loro un’ingente somma di denaro ricevuta dalla madre.

Se c’è un personaggio dal ruolo cruciale, questo è sicuramente Kubra. In Mare Fuori 3, infatti, la sua storia sarà centrale. Verrà toccata la sua storia con la madre, si parlerà anche di un loro possibile riavvicinamento e del rapporto sia con Beppe (dovrebbe esserne la figlia), sia con Pino, con il quale inizierà una relazione.

Carmine e Rosa Ricci si incontreranno: lei è entrata nel carcere minorile di Napoli con uno scopo ben preciso, ossia quello di vendicare la morte del fratello Ciro, ucciso proprio da Carmine (anche se si scopre essere stato ucciso da Filippo per legittima difesa). A quanto pare, però, Carmine e Rosa inizieranno ad avvicinarsi, fino a creare un feeling amoroso molto intenso.

Il primo a perdere la vita nella terza stagione di Mare Fuori è Gaetano, soprannominato o Pirocchio. Il giovane, uscito dal carcere cerca di ricominciare a vivere e vuole migliorare la sua prospettiva di vita. Inizia a lavorare come pizzaiolo, ma la camorra ritorna sui suoi passi e lui non riesce proprio a rimanerne lontano. Edoardo (che si sposerà con Carmela), infatti, gli ordinerà di uccidere Mimmo, il tutto dopo avere scoperto che si tratta di un traditore alleato con Di Salvo. Disperato e preoccupato per i suoi genitori, Gaetano accetta la missione ma, alla fine, si fa sparare da Mimmo pur di non macchiarsi di omicidio.

Un altro fatto sconvolgente? Il suicidio di Viola. Durante la sesta puntata, infatti, Viola rapisce Futura, la figlia di Carmine, minacciandola di lanciarla dal tetto. L’intervento di Rosa metterà in salvo la bambina e Viola rischia di scivolare e di cadere giù, ma verrà salvata dalla direttrice. Scossa e ormai devastata nell’animo, Viola torna indietro e decide di lanciarsi nel vuoto sotto gli occhi di tutti. Dopo avere conosciuto la straziante storia della giovane (da piccola ha subito violenze da parte del padre e violenza psicologica da parte della madre), la sesta puntata si conclude così, con l’immagine di lei in agonia.

Il finale di Mare Fuori 3 vedrà Filippo lasciare il carcere e ci sarà anche l’ingresso di una nuova ragazza misteriosa in IPM.