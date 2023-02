Nella serie-tv Mare Fuori, capolavoro Rai che ha fatto e sta facendo innamorare migliaia di telespettatori e di telespettatrici, anche la sigla vanta un particolare successo. ‘O mar for, questo è il titolo, è diventata un vero e proprio tormentone, tanto da finire anche sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023.

‘O mar for: la canzone ufficiale della serie di Rai 2

È la canzone ufficiale della serie-tv del momento Mare Fuori: O mar for, ormai, è un vero tormentone. Tutti la cantano, tutti la conoscono e anche il Festival di Sanremo 2023 ha voluto omaggiarla insieme ai protagonisti della serie.

La canzone è stata scritta dal compositore Stefano Lentini insieme a Lolloflow e Raiz ed è cantata da Icaro, nome d’arte di Matteo Paolillo (nella serie interpreta Edoardo).

Anche Raiz, coinvolto nella composizione del brano, fa parte del cast della serie-tv. L’uomo, infatti, veste i panni di Don Salvatore Ricci.

Il testo della canzone ‘O mar for

Appiccio n’ata sigaretta

Allà ce sta mammà che chiagne, nun dà retta

Cu ‘sta fatica mo c’accattammo pure ‘a Reggia ‘e Caserta

So’ cresciuto ‘mmiez’a via, ‘o ssaccio chello che m’aspetta (Ehi)

Nu guaglione d”o sistema mo puó sistemá tutte cose

‘Mmiez’a via è meglio a tené ‘e fierro o a vennere ‘e rrose

Patemo sta carcerato, songo l’ommo ‘e casa

Levace ‘e mane a cuollo ca chillo m’è frate

E me fa male ‘o core, ‘o ssaje pure tu (Pure tu)

Nun cе vaco a scuola, no, ma’, nun ce vaco cchiù

Acchiappo na carriola cu nu chilo ‘e fumo

‘O mare mo sta forе, nun ‘o pozzo vedé cchiù

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Diceno ca mille culure, aggio visto sulo ‘o grigio

Dint’o cortile ‘e guagliune se fanno n’ata striscia

Tutt”e juorne uguale, voglio ascí (Voglio ascí)

O moro ccà dinto o moro acciso

‘A capa me fa male, nun arriva a capí (Nun c’arriva)

Si so’ nato ccà, qual è ‘a colpa mia?

M’hanno miso ‘o fierro ‘mmano e me hanno ditto: “Spara”

Napule a ccà dinto pare assaje luntana

Tutt”e juorne penzo: “C’aggio fatto ‘e male?”

Tutt”e juorne, tutt”e juorne penzo ô mare

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Aret”e sbarre, sott”o cielo

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Nun te preoccupá, guagliò

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Ce sta ‘o mare fore

Raiz degli Almamegretta: chi è il cantante e attore in Mare Fuori

La terza stagione di Mare Fuori ha visto la comparsa di nuovi personaggi, tra cui anche la cantante Chiara Iezzi nei panni della madre di Giulia Crazy J. Non solo: accanto alle new entry c’è anche il volto di Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, noto cantautore e attore di origini napoletane. L’uomo, infatti, è la voce del gruppo Almamegretta e nella serie-tv interpreta Don Salvatore Ricci, padre di Rosa e di Ciro ed è a tutti gli effetti uno dei protagonisti della terza stagione.

Attore e cantautore, Raiz non solo ha preso parte come attore alla serie-tv, ma ha prestato anche la sua voce alla colonna sonora ‘O Mar for. Doppia comparsa, doppio lavoro, doppio successo.