Belen Rodriguez conferma il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la showgirl argentina.

Marcuzzi e De Martino, Belen conferma il flirt?

A dicembre 2023 Belen Rodriguez è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In” e, durante l’intervista, la showgirl argentina ha parlato dei presunti tradimenti da parte dell’ex compagno Stefano De Martino. Già da anni sono circolate diverse voci che parlavano di un presunto flirt tra De Martino e Alessia Marcuzzi nel 2020. All’epoca il conduttore napoletano aveva smentito la notizia ma, nelle ultime ore, è stata invece Belen Rodriguez a confermare il flirt. Belen ha infatti risposto a un commento da parte di un utente su Instagram che parlava appunto della presunta relazione tra De Martino e la Marcuzzi. Così ha risposto Belen: “Confermo“. La showgirl argentina ha voluto anche scusarsi con Alessandro Rosica, il quale dal suo profilo “Investigatore Social”, aveva anni fa lanciato la notizia, per poi essere smentito sia da De Martino sia dalla stessa Rodriguez. Ecco cosa ha scritto Belen nella sua storia: “volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione e grazie per i preziosi aggiornamenti.”

Belen quindi ha confermato le voci sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, avvenuto nel 2020. Durante l’intervista con Mara Venier, Belen ha parlato dei tanti altri presunti tradimenti da parte di De Martino, affermando anche di aver parlato con le varie signorine. Ecco le parole di Belen: “ne sono sicura. Ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di chiamare.”

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: le parole di Alessandro Rosica

Belen Rodriguez, nelle ultime ore, rispondendo a un commento su Instagram da parte di un utente ha confermato il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi del 2020. Allora fu Alessandro Rosica ha lanciare lo scoop. Dopo le parole di Belen anche Alessandro ha voluto fare un post su Instagram. Ecco cosa ha detto: “Belen alla fine non si trattiene e conferma il mio scoop. Da anni vi raccontavo la storia parallela e i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensate? Grazie per avermi dato ragione.” Rosica ha poi aggiunto che sono in arrivo ulteriore aggiornamenti sulla vicenda, con riferimenti a viaggi segreti e ad alcune cosa accadute dietro le quinte di qualche programma televisivo.

