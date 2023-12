Durante l’intervista rilasciata a Mara Venier a “Domenica In“, Belen Rodriguez ha lanciato una frecciatina ad Alessia Marcuzzi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto la showgirl argentina.

Belen Rodriguez ospite da Mara Venier a Domenica In: la frecciatina alla Marcuzzi

Durante l’ultima puntata di “Domenica In“, la showgirl argentina Belen Rodriguez si è raccontata a cuore aperto a Mara Venier, parlando della fine della sua storia con Stefano De Martino, tirando fuori diversi dettagli, tra cui presunti tradimenti. Belen ha inoltre raccontato della depressione che l’ha colpita e del nuovo compagno Elio Lorenzoni e del desiderio di sposarlo non appena sarà ufficiale il divorzio con De Martino. A un certo punto si è parlato anche della partecipazione di Belen all’edizione del 2008 dell’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. La showgirl ha voluto fare un complimento alla Ventura che però è sembrato anche una frecciatina nei confronti di Alessia Marcuzzi. “Simona era l’Isola”, ha detto Belen. Dopo la Ventura è stata proprio la Marcuzzi ha condurre il programma. Mara Venier, molto amica della Marcuzzi, ha cercato di ammorbidire la situazione affermando che con la anche dopo Simona Ventura il programma è andato avanti bene. Alcune voci parlano del possibile tradimento da parte di Stefano De Martino proprio con Alessia Marcuzzi. Nel corso dell’intervista Belen ha proprio parlato dei tradimenti da parte di De Martino: “non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. C’è stato questo, ma non è finita per questo. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a dodici, poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile.”. Tra di loro pare che ci siano due nomi di donne facenti parte del mondo dello spettacolo, secondo l’investigatore social Alessandro Rosica sono Alessia Marcuzzi e Antonella Fiordelisi. Queste però sono solamente delle voci che potrebbero anche tranquillamente essere infondate.

Belen Rodriguez: “è arrivata la depressione”

Nel corso dell’intervista a Mara Venier, Belen Rodriguez ha raccontato di essere caduta in depressione. Queste le parole della showgirl argentina: “non uscivo dalla stanza, non conoscevo la depressione. Non capivo come fosse possibile, ma non ce l’ho fatta. Non respiravo più, non dormivo più, sono arrivata a pesare 49kg. Non vedevo più la luce. Ma ho deciso di combattere e di aprire quelle finestre. Non è stato facile. All’inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata.” Belen ha raccontato di essere stata in una clinica per 20 giorni e che solo adesso sta iniziando a perdonarsi per essersi trascurata. Il motivo scatenante è stata la storia con De Martino. Belen ha rivelato di averlo lasciato con una lettera.

