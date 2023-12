Ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Emma e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il dettaglio

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati una coppia molto amata in passato, tanto che ancora oggi in molti sperano che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma. Dopo l’ennesima fine della relazione con Belen Rodriguez, alcune voci avevano parlato di una possibile relazione tra il conduttore televisivo napoletano e Martina Trivelli. I due sono infatti stati paparazzati spesso insieme, ma non c’è mai stata alcuna conferma della relazione. Nelle ultime ore, ai fan più attenti di De Martino e della Marrone, non è sfuggito un dettaglio. Stefano De Martino ha infatti di recente pubblicato, sul proprio profilo ufficiale di Instagram, una foto con il suo viso in primo piano, durante le prove del suo nuovo programma serale, “Da Natale a Santo Stefano“, e tra i like c’è anche quello di Emma Marrone. C’è chi ha pensato che questo potesse essere un segno di riavvicinamento, anche se molto probabilmente è soltanto un semplice like di amicizia. Emma infatti non ha nascosto di di aver riallacciato un ottimo rapporto di amicizia con De Martino. Insomma, staremo a vedere.

La storia d’amore tra Emma e Stefano De Martino

Che ci sia o meno un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino ed Emma solo il tempo ce lo potrà dire. Come ricorderete, Emma e Stefano si sono conosciuti nel 2009, entrambi concorrenti di “Amici” di Maria De Filippi. Si innamorarono e vissero una bella storia d’amore che ha fatto sognare milioni di persone. A un certo punto però è arrivata Belen Rodriguez, di cui De Martino si è innamorato, ricambiato dalla showgirl argentina, con la quale è poi convolata a nozze, dando il via a una serie di tira e molla durati fino a poco tempo fa. Durante una recente intervista al settimanale “Oggi“, Stefano De Martino ha parlato anche della sua storia con Emma Marrone: “sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma, col senno di poi, credo che ci abbia guadagnato.” Dopo del tempo tra Emma e Stefano De Martino è tornato il sereno, i due infatti hanno spesso dichiarato di avere un ottimo rapporto di amicizia. I fan ancora sperano in un possibile ritorno di fiamma, visto anche che Belen Rodriguez sembra ormai prossima alle nozze con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni e la sua storia con Stefano, dal quale ha avuto un figlio, Santiago, sembra proprio essere finita per sempre. Per adesso però c’è solo il like di Emma su Instagram a fare credere a un possibile ritorno di fiamma. Insomma, non resta che aspettare e magari captare qualche altro indizio.

