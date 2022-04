Non è passata inosservata la storia che arriva dal Regno Unito di una donna che ha deciso di sposare il proprio gatto.

Londra, Deborah Hodge sposa il suo gatto

Deborah Hodge, donna 49enne inglese, ha deciso di sposare il suo gatto di cinque anni di nome India.

Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con la donna che ha spiegato di aver compiuto tale gesto per un motivo ben preciso, ovvero non rischiare di essere separata da lui.

Deborah e il gatto si sono sposati il 19 aprile

Il gatto India e Deborah Hodge si sono sposati lo scorso 19 aprile in un parco situato a sud di Londra, circondati da alcuni amici della donna.

Una scelta, come già detto, fatta per non rischiare di essere separata dal suo amico a quattro zampe. Già in passato, infatti, la donna, mamma di due figli, è stata costretta a rinunciare ai suoi cani in seguito alle lamentele dei proprietari di casa.

Londra, le dichiarazioni della donna

“Molti pensano che sia impazzita, ma non avevo niente da perdere e tutto da guadagnare, quindi ho sposato il mio gatto! – ha spiegato Deborah Hodge ai giornali inglesi, così come riportato da La Zampa.

Per poi aggiungere: “Non posso stare senza di lei, è fondamentalmente la cosa più importante nella mia vita dopo i miei figli. Sposando India, voglio dimostrare che non possiamo essere separati in nessuna circostanza poiché è importante per me quanto i bambini. Mi rifiuto di separarmi da lei. Preferirei vivere per strada piuttosto che stare senza di lei“.