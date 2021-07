Il gatto è un animale da scegliere sempre con grande cura. Decidi quale sia il felino che più ti colpisce e saprai subito qualcosa in più sulla tua stessa persona e anche sul modo in cui gli altri ti guardano. La scelta è semplice, basta seguire il proprio istinto e non farsi condizionare da fattori esterni.

Cerca di non badare alle cose futili, pensa e vai dritto al punto. Sei pronta/o per la scelta?

1. La scelta del primo gatto indica una persone introversa, timida e allo stesso tempo disponibile. Gli altri vedono in te un volto sorridente e una persona che cerca sempre l’armonia, seppur a volte tu sia troppo rigida.

2. La scelta del secondo gatto indica che sei determinata, calma e a tratti anche imprevedibile.

Nascondi numerosi segreti che custodisci gelosamente e condividi con pochi intimi.

3. Se scegli il terzo gatto vuol dire che sei ottimista e hai un carattere forte. Sei una persona che ama condividere e che si gode la vita. Non vuoi in alcun modo perdere e cerchi di fare sempre bene il tuo lavoro.

4. Sembri a tratti infantile, ma non è così. Sei una persona sincera, onesta e ti piace anche ridere in compagnia.

Può capitare alcune volte che tu sia distratta, anche se non lo fai con cattive intenzioni.

5. Agli occhi di molti sei onesto e premuroso. Hai dei tratti molto romantici e non hai paura di confrontarti con ambienti del tutto nuovi, intraprendi senza problemi delle nuove amicizie. Riesci ad imparare velocemente e sei molto socievole.