“Lol: chi ride è fuori“: la serie comica che ha appassionato moltissimi italiani, ha avuto un successo incredibile, strappando sorrisi e grandi risate. Scopriamo qualcosa di più sul cast!

Lol: chi ride è fuori, cos’è?

“Lol: chi ride è fuori” è un game show italiano distribuito da Prime Video a partire dal 2021. Prende spunto dal format giapponese “Documental” ideato dal comico Hitoshi Matsumoto. In questo game show per i concorrenti la regola è una sola: non bisogna ridere. Anche perchè, come dice il titolo, chi ride è fuori.

Sono dieci i comici che vengono rinchiusi in una casa-teatro per ben sei ore di seguito, ognuno di loro dovrà cercare con ogni mezzo di far ridere gli altri. Se uno dei concorrenti ride, fa sorrisi o smorfie, viene prima ammonito e, se dovesse rifarlo, viene espulso, ovvero eliminato dal gioco.

Le regole del gioco prevedono che ogni concorrente deve partecipare attivamente cercando di far ridere gli altri, non può per nessun motivo coprirsi la bocca o cercare di bloccare con un oggetto la risata. I conduttori (host e co-host) si trovano nella “control room” e hanno il compito sia di commentare ciò che accade sia, per mezzo di una console, di impartire comandi ai concorrenti oppure di dare dei suggerimenti per riuscire a far ridere. Possono inoltre riammettere al gioco un concorrente eliminato o ammettere nuovi concorrenti.

L’ulitmo concorrente rimasto si aggiudicherà il premio di 100.000 euro, che devolverà a un ente benefico da lui scelto. Se però al termine delle sei ore sono rimasti in gioco due o più concorrenti ci sarà il duello finale per decretare il vincitore dell’edizione.

Lol 3: chi ride è fuori, il cast

Ancora una volta alla conduzione del programma troviamo il rapper Fedez, affiancato come co-host dal comico, youtuber e attore Frank Matano. La scorsa edizione è stata vinta da Maccio Capatonda e, in questa terza edizione, sarà proprio lui il disturbatore, ovvero colui che avrà il compito di indurre la risata nei concorrenti.

Anche per “Lol 3” i concorrenti sono dieci, ovvero: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi.

Lol 3: chi ride è fuori. Quando esce e dove vederlo

La terza stagione di “Lol: chi ride è fuori” è formata da sei episodi, è prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon Studios ed è disponibile in ben 240 Paesi e territori del mondo a partire dal 9 marzo 2023. Vi ricordiamo che per usufruire del servizio di Prime Video è necessario fare l’abbonamento a Prime su Amazon.