Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano su Instagram: l’influencer smentisce la crisi

Chiara Ferragni ha postato tra le sue Instagram Stories una foto in cui è mano nella mano con il marito Fedez: scongiurata la crisi di coppia.

Chiara Ferragni ha tacitamente smentito la crisi con Fedez, postando tra le sue Instagram Stories una foto in cui si mostra mano nella mano con il rapper.

Chiara Ferragni e Fedez mano nella mano su Instagram

Sembra essere acqua passata la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez che, nei giorni scorsi, ha riempito le pagine del gossip.

Dopo essere comparsa per oltre una settimana da sola sui suoi social, infatti, l’influencer ha postato tra le sue Instagram Stories uno scatto con il marito. In questo modo, ha messo a tacere le sempre più insistenti voci che davano la coppia più amata e seguita del web per spacciata.

Nella serata di venerdì 24 febbraio, tra gli scatti di una sfilata e di un evento della Milano Fashion Week, la Ferragni ha postato uno scatto in cui è mano nella mano con il marito.

Sembra, quindi, essere molto chiaro il messaggio che l’influencer ha scelto di inviare a tutti coloro che insinuano l’esistenza di una crisi di coppia.

L’influencer smentisce la crisi: una strategia di marketing?

La quiete ritrovata dai Ferragnez ha entusiasmato i fan, soprattutto quelli più accaniti che hanno più volte chiesto all’ex co-conduttrice di Sanremo di perdonare il rapper reo di averle rubato in più di una circostanza la scena sul palco dell’Ariston.

Poco prima della diffusione dello scatto da parte della Ferragni, altre polemiche erano esplose sui social quando il giornalista Alberto Dandolo aveva postato alcune foto che ritraevano la coppia a cena in un noto ristorante di Milano. In molti, dopo aver visto gli scatti, avevano accusato i Ferragnez di fingere la crisi con lo scopo di aumentare la curiosità e l’attesa per la seconda stagione della serie tv incentrata sulla loro vita.