È stato finalmente svelato il cast di LOL – Chi ride è fuori, lo show distribuito da Amazon Prime Video in cui chi ride viene eliminato. In palio un premio di 100.000 euro da devolvere in beneficenza. Tra questi anche l’amatissimo comico Maccio Capatonda.

Chi è Maccio Capatonda

Maccio Capatonda, all’anagrafe Marcello Macchia nasce in Abruzzo, precisamente a Vasto in provincia di Chieti, il 2 agosto del 1978, ed è quindi del segno del Leone.

Della sua vita prima di diventare un comico e un attore affermato sappiamo solo che inizia ad inseguire quella che è la sua passione iniziando a girare i suoi primi sketch proprio a Chieti e che nel 2001 si laurea in tecniche pubblicitarie a Perugia.

Gli esordi in televisione e in radio

Il suo curriculum è ricco di esperienze che spaziano dall’ambiente televisivo a quello radiofonico. Esperienze, ovviamente, tutte d’impronta comica. Indiscusso cavallo di battaglia di Maccio Capatonda.

Il comico abruzzese ha infatti esordito a Mai dire Lunedì e Mai dire Martedì con alcuni sketch tra cui quelli celebri con protagonista Padre Maronno. Nel 2011 è poi entrato a far parte dello Zoo di 105, formando un trio insieme ad Herbert Ballerina ed Ivo Avido. I tre instaurano un legame professionale che si consolida nel tempo, tanto da apparire gli uni accanto agli altri anche in altri lavori davanti e dietro alle telecamere. Nel 2013 invece, Maccio Capatonda è ideatore, regista ed interprete della sua prima serie tv, Mario, in onda su MTV.

La carriera come regista e attore

Nel 2015 esce il suo primo film, Italiano medio, prodotto da Marco Belardi e distribuito dalla Medusa Film. Maccio Capatonda è anche parte del cast de Quel bravo ragazzo, primo film di Herbert Ballerina in cui il comico interpreta il parroco di un paese siciliano, Don Isidoro.

Nel 2017 Maccio Capatonda scrive, dirige ed interpreta il suo secondo film: Omicidio all’italiana e al suo fianco ci sono ancora una volta Herbert Ballerina e Ivo Avido. L’anno dopo invece, è nuovamente non solo protagonista, ma anche sceneggiatore e regista delle serie tv The Generi, trasmessa su Sky.

La fidanzata del comico

Circa dal 2016, Maccio Capatonda è legato sentimentalmente a Myriam. La vita privata del comico non è normalmente sotto i riflettori, si sa pochissimo anche della relazione che Maccio Capatonda ha avuto, nel 2013, con Elisabetta Canalis.

Sebbene infatti la vita della showgirl e presentatrice nostrana non sfugga all’occhio attento del gossip, a differenza delle sue precedenti relazioni con il “bomber” Bobo Vieri e con il celebre attore hollywoodiano George Clooney, quella con il comico sembrerebbe essere passata quasi in sordina, se non per qualche inevitabile pettegolezzo.