Frank Matano è uno dei nuovi concorrenti del comedy show disponibile su Prime Video da aprile 2021, LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi, insieme ad altri comici come Lillo, Caterina Guzzanti, Angelo Pintus, Ciro Priello. Vediamo qui di seguito chi è Frank Matano.

Chi è Frank Matano: vita e carriera

Classe 1989, Frank Matano, all’anagrafe Francesco Matano, nasce a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta il 14 settembre da padre originario di Carinola (sempre in provincia di Caserta) e da madre americana ma di genitori italiani. Frequenta gli studi negli Stati Uniti e si diploma infatti presso la Cranston High School East in Rhode Island. Nel 2007 torna in Italia e apre il canale YouTube “Lamentecontorta” con il quale riscuote subito un grande successo.

I suoi video sono prevalentemente fondati su scherzi telefonici.

Ma la sua vera prima esperienza televisiva arriva nel 2009 con Le Iene, per il quale lavora per diversi anni: la prima volta dal 2009 al 2013, poi nel 2016 e poi nel 2018. Dopo questo esordio sensazionale, il suo successo non si arresta e conduce nel 2010 un programma di scherzi telefonici su Sky dal titolo Sky Scherzando?.

La sua carriera in televisione prosegue a gonfie vele, continuando a presentare o a fare parte di programmi comici e divertenti. Dal 2015 è giudice del talent show Italia’s Got Talent e sempre nello stesso anno presenta Planet’s Got Talent su Sky Uno. Poi nel 2018 è concorrente del programma Guess my age Special edition e nel 2021 del comedy show LOL: chi ride è fuori.

Dalla televisione al cinema

Oltre alla sua carriera televisiva e al suo successo sul web con i suoi canali YouTube (ne apre un altro nel 2013 dedicato ai video games), Frank Matano debutta al cinema. Lo troviamo nel 2013 e nel 2014 rispettivamente nei film Fuga di cervelli e Tutto molto bello di Paolo Ruffini. E ancora, nel 2018 nel film Tonno spiaggiato per la regia di Matteo Martinez e nel 2019 nel film Attenti al gorilla per la regia di Luca Miniero.

Ma non è tutto: per il mondo del web, lavora anche su delle web serie dai titoli: Lost in Google del 2012, Vita tra coinquilini dal 2013 al 2015 e poi dal 2017 al 2018, Mago Matano del 2016.