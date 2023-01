Titoli Prime Video in uscita a febbraio 2023

Scopriamo insieme tutti i nuovi titoli che andranno ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video durante il mese di febbraio 2023. Ci saranno molte novità in programma, per andare a confermare questo nuovo anno iniziato alla grande.

Grandi novità su Amazon Prime Video

Il nuovo anno è iniziato con il botto. Le piattaforme di streaming hanno già arricchito notevolmente il loro catalogo durante il mese di gennaio 2023 e stanno continuando alla grande. Tra queste Amazon Prime Video, che è pronta ad offrire numerose novità che usciranno nel mese di febbraio 2023. Sono state programmate una serie di uscite davvero interessanti, che sicuramente riusciranno a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo, aumentando la fiducia degli abbonati nei confronti della piattaforma.

L’intrattenimento di Amazon Prime Video verrà arricchito di tanti nuovi titoli di film e serie tv, che saranno sicuramente molto apprezzati dal pubblico. Tra queste nuove uscite ci sono due titoli che da soli stanno scatenando un grande entusiasmo. Si tratta di Star Trek – Picard, che arriva con la sua terza stagione, e Die Hard, il film commedia action più cult di sempre, sicuramente molto amato dal pubblico. Oltre a queste due incredibili novità, ci saranno altri titoli da scoprire nel corso del mese di febbraio 2023.

Se avete voglia di godervi qualche nuovo film o qualche nuova serie tv per regalarvi nuove avventure e momenti di relax, allora non perdetevi le nuove uscite di Amazon Prime Video, che tutti gli abbonati potranno presto scoprire.

Prime Video: i titoli in uscita a febbraio 2023

Tra le tante nuove uscite di Amazon Prime Video previste per il mese di febbraio 2023, ci saranno alcune serie tv davvero imperdibili, pronte a rendere l’intrattenimento del pubblico davvero spettacolare. Sarà un’occasione anche per portare avanti alcune serie tv seguite in precedenza, che usciranno con nuove stagioni tutte da scoprire. Tra le varie uscite troviamo la seconda stagione di Harlem, disponibile a partire dal 3 febbraio 2023. Nella data del 17 febbraio 2023 ci saranno tre uscite molto attese. Si tratta della terza stagione di Star Trek – Picard, della seconda stagione di Carnival Row e dell’uscita del western La Cabeza de Joaquin Murrieta. In data 24 febbraio 2023, invece, uscirà il thriller The Consultant, molto atteso dal pubblico.

Non solo nuove serie tv in arrivo nel mese di febbraio, ma anche tanti film da scoprire. Il colosso dello streaming e on demand di Amazon è pronto ad inserire nuovi titoli nel suo catalogo. A partire dal 10 febbraio 2023 sarà disponibile la commedia romantica Somebody I Used Know, mentre dal 24 febbraio 2023 arriverà un vero e proprio film cult, l’action comedy Die Hard, molto amato dal pubblico. Non vi resta che scegliere qualche serata libera da trascorrere sul divano a godervi tutte queste nuove uscite. Se non siete abbonati è arrivato il momento di farlo, perché con tutte queste nuove uscite che arricchiranno così tanto il catalogo della piattaforma, nessuno avrà più motivo di dire che non sa cosa guardare in televisione.