L’estate è arrivata, come assicurarsi una pelle luminosa. Scopri come ottenere i complimenti dei tuoi amici

Con l’arrivo della stagione estiva, la pelle viene sottoposta a un grande stress. In sostanza, il sudore e il caldo possono comportare danni alla pelle. Serve sia la pulizia, ma anche la detersione e la protezione, rispetto ai raggi ultravioletti. Una delle cose migliori da fare è prevedere una vera e propria routine quotidiana, che possa partire dalla detersione passando anche per l’uso di un integratore di collagene e acido ialuronico. Scopriamo insieme quali sono i passaggi e i prodotti da utilizzare per riuscire nell’obiettivo di salvaguardare la pelle e la sua luminosità, anche nel periodo estivo. Vediamo, poi, soprattutto, quali sono alcuni alleati che possono aiutare in questo senso.

Come donare detersione e vitalità alla propria pelle

La prima cosa da fare per garantirsi una pelle luminosa anche in estate è quella di provvedere alla detersione in maniera approfondita e profonda. In sostanza, bisogna pulire la cute fino a fondo con l’aiuto di un esfoliante e poi, utilizzare dei prodotti che possano restituire lucentezza all’incarnato. Uno su tutti il Coenzima Q10. Questa sostanza ha un’azione protettiva dai danni del caldo e quindi, è fondamentale perché contrasta la formazione dei radicali liberi. Svolge un’attività importantissima contro il naturale passare del tempo. Tale sostanza dona alla pelle un effetto giovane e fresco ed è protettiva. Dunque, una volta ripulito il proprio viso dagli agenti esterni e dalla polvere, nonché dal sudore, l’utilizzo di capsule a base di questo coenzima, aiuterà a rendere la cute molto più bella e visibilmente sana, oltre che luminosa.

Altri aiuti per rendere la pelle luminosa

Oltre all’idratazione, alla detersione e all’uso di sostanze ricostituenti, anche l’utilizzo di un prodotto come il concentrato di spirulina e chlorella – che si può trovare e assumere sotto forma di integratore alimentare o crema – può essere fondamentale per aiutare la salute del proprio viso. Questa sostanza è un’alga che combina l’azione della Spirulina con quella della Chlorella con lo scopo di mettere in campo una vera e propria depurazione della cute, favorendo la ricostituzione delle sostanze biologiche, nonché una forte azione antiossidante e ricostituente.

È davvero un alleato prezioso per la salute della propria pelle. Dunque, non resta altro che provare anche questo prodotto per cercare di ricostruire la salute della propria cute. Non bisogna dimenticare che per garantirsi una pelle sana in estate, sempre luminosa è anche importante condurre una vita il più sana possibile. Ad esempio, dovete bere almeno due litri di acqua al giorno. Questa procedura è cruciale in quanto aiuterà a rendere la salute della propria pelle ancora più impeccabile.

La costanza nella cura della pelle

Per prendersi cura della propria cute, non c’è una scelta migliore se non quella di essere sempre costanti. Questo è fondamentale perché, soltanto in questo modo, si avrà la possibilità di fare agire questa sostanza naturale sulla salute della propria pelle e di conseguenza, riuscire anche a renderla ancora più luminosa. In estate è molto difficile far sì che la propria cute possa essere sempre impeccabile, quindi non bisogna distrarsi quanto piuttosto ogni giorno bisogna utilizzare tutte queste procedure che vi abbiamo spiegato con lo scopo di renderla davvero impeccabile.