Adriana Volpe è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo. Conduttrice con un lungo passato in Rai, è poi approdata al GF Vip, prima nei panni di concorrente, poi nelle vesti di opinionista. Cosa sappiamo sul suo conto?

Adriana Volpe, chi è: la biografia

Classe 1973, Adriana Volpe nasce il 31 maggio a Trento. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella. Nel 1995 debutta come attrice, con una piccola parte nel film di Carlo Verdone Viaggi di nozze. In seguito entra a far parte di numerosi programmi targati Rai: da I Fatti vostri a Mezzogiorno in famiglia, passando per Profumo d’estate. Nel 2018 partecipa al reality itinerante Pechino Express, mentre nel 2020 diventa concorrente del Grande Fratello Vip.

Adriana, però, si è vista costretta ad abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini a causa di un terribile lutto: il suocero è morto a causa del Covid-19.

Nel 2020, la Volpe conduce insieme ad Alessio Viola il programma Ogni mattina, in onda tutti i giorni su Tv8. Nel mese di settembre 2021, viene scelta da Alfonso Signorini come opinionista del GF Vip 6, accanto alla ‘collega’ Sonia Bruganelli.

Adriana Volpe, chi è: la vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Adriana Volpe è stata sposata due volte. Dopo un matrimonio durato solo 4 mesi con con l’imprenditore Chicco Cangini, il 6 luglio del 2008 ha sposato Roberto Parli. Dalla loro unione, nel 2011, è nata la piccola Gisele, unica figlia della conduttrice. In merito alla bambina, in una recente intervista al settimanale Vero, ha dichiarato:

“Una figlia ti riempie la vita e dona un senso a tutto quello che fai. (…) Poi li vedi crescere e ti rendi conto di come il tempo passi velocemente”.

Nel 2020, il matrimonio tra Adriana e Roberto è finito. La Volpe adora trascorrere il suo tempo libero con la sua Gisele, magari all’aria aperta. Ama sia il mare che la montagna, mentre il suo sogno nel cassetto è riuscire a condurre il Festival di Sanremo.

Adriana Volpe, chi è: dalla lite con Magalli al GF Vip 6

Adriana Volpe è stata fatta fuori dalla Rai a causa di una brutta lite con il collega Giancarlo Magalli. La diatriba non si è fermata dietro le quinte de I Fatti vostri, ma è finita in tribunale. Sono volati stracci e diverse accuse, tanto che i due conduttori si sono lanciati frecciatine anche dai rispettivi programmi.

“Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. (…) Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. (…) Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi“, ha dichiarato Adriana nel 2019 a Verissimo.

Dopo l’addio alla Rai, Adriana è stata accolta a Mediaset. E’ stata concorrente del GF Vip, poi è approdata su Tv8. Nel 2021, però, Alfonso Signorini l’ha nuovamente richiamata su Canale 5 come opinionista del GF Vip 6.