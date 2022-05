Lo stilista Valentino, che ha fondato la casa di moda che porta il suo nome, ha segnato per sempre il mondo della moda con le sue creazioni.

Valentino Garavani: chi è

Lo stilista Valentino Garavani, fondatore dell’omonima casa di alta moda, è nato a Voghera l’11 maggio 1932.

La passione per la moda lo trascina sin da piccolo, così decide di frequentare una scuola per approfondire il disegno degli abiti e poi studia stilismo in una scuola parigina. Proprio a Parigi inizia a lavorare nella casa di moda di Jean Desses e in seguito da Guy Laroche. Nel 1957 arriva la fondazione della propria casa di moda che porta il suo nome: in seguito a problemi finanziari, entra nella società il compagno dello stilista, Giancarlo Giammetti.

Grazie a quest’ultimo e alla sua oculata gestione finanziaria, la Valentino arriva ai vertici della moda mondiale.

Valentino ha vestito le più grandi attrici e donne del mondo dello spettacolo. Ha disegnato ad esempio l’abito da sposa di Jackie Kennedy per il suo matrimonio con Aristotele Onassis e ha vestito attrici come Liz Taylor. Lo stilista italiano è diventato uno dei marchi di moda simbolo del Made in italy ed ha inaugurato le sue boutique in ogni parte del mondo, da New York a Tokyo.

Nel 2007 lo stilista ha lasciato la direzione creativa della sua casa di moda prima alla stilista Alessandra Facchinetti, poi a Grazia Chiuri e Pier Paolo Piccioli. Alla figura di Valentino è stato dedicato un documentario intitolato Valentino : The last emperor, uscito nel 2009 per la regia di Matt Tyrnauer. Ha inoltre ricevuto numerose onorificenze, ad esempio quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e quella di Cavaliere del lavoro. La moda oggi è decisa soprattutto dalle scelte degli influencer, a proposito Valentino ha dichiarato in un’intervista:

La bellezza è ovunque. Bisogna che il proprio stile vinca sulla volgarità: questo incredibile mercato del cattivo gusto si infiltra sempre più nel mondo dei giovani, grazie agli influencer che propongono scelte ridicole e sbagliate.

Vita privata

Lo stilista italiano, durante un’intervista, ha dichiarato di essersi innamorato dell’attrice Marilù Tolo:

Alle mie indossatrici più belle spesso dicevo: farei un figlio con te, anche con te, e con te! Beh, un grande amore l’ho avuto. L’attrice Marilù Tolo. Ero molto innamorato di lei: era veramente bellissima, bruna, con questi occhi incredibili. Lei aveva solo 17 anni, e io 27. Le ho anche regalato un anello, che ebbi indietro. Sono rimasto molto male. Ora vive fra il Messico e Los Angeles, si è sposata benissimo, con un uomo adorabile, molto molto molto ricco. Ogni tanto la sento ancora. Ci facciamo gli auguri a Natale.

In seguito Valentino ha avuto una lunga relazione di dodici anni con Giancarlo Giammetti, collaboratore e socio della casa di moda. Oggi invece lo stilista è legato sentimentalmente a Bruce Hoeksema, ex modello e oggi designer di borse.