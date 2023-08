Chi è Travis Scott? Fidanzata, età, figli e origini del rapper

Chi è Travis Scott? Cosa sappiamo su fidanzata, età, figli ed origini? Se almeno una volta vi siete posti questa domanda, allora siete nel posto giusto: infatti, a breve, inizieremo a conoscere meglio questo cantante rap

Chi è Travis Scott: fidanzata, età, figli ed origini del famoso rapper

Travis Scott è un noto cantante rapper: come molti artisti di questo genere musicale, la sua vita risulta complicata.

Il suo vero nome è Jacques Berman Webster, ed è nato il 30 aprile 1991, a Houston, in Texas. E’ però Cresciuto a Missouri City: questa è una benestante località dell’area metropolitana di Houston–The Woodlands–Sugar Land. Il giovane Webster frequenta la Elkins High School, dove si diploma a soli 17 anni.

Travis nella sua infanzia, ha passato la maggior parte del tempo con sua nonna mentre la madre lavorava e suo padre gestiva la propria azienda di famiglia.

Il giovane frequenta la University of Texas San Antonio: nonostante sia davvero intelligente, presto abbandona gli studi, per concentrarsi pienamente sulla musica.

Il giovane musicista rap, quindi, si trasferisce a New York: qui, nonostante sia di famiglia benestante, non viene aiutato in alcun modo con le spese. Infatti, i suoi genitori non hanno mai visto di buon occhio il suo concentrarsi sulla musica rap.

Parlando invece d’amore, chi sarebbe la fidanzata di Scott? La donna con cui è salito agli onori di cronaca è Kylie Jenner. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2017, e sono apparsi pubblicamente per la prima volta insieme, proprio durante il festival del Coachella dello stesso anno.

La coppia decide subito di avere dei figli: infatti, il 1º febbraio 2018 la Jenner ha dato alla luce la loro prima figlia, Stormi Webster.

Nel 2019, la coppia entra in crisi: infatti, lo scandalo su di un presunto tradimento di Webster, portato dai paparazzi su tutti i giornali scandalistici, ha persino fatto sì che un concerto del cantante saltasse.

La coppia si separa nel 2019: i due torneranno insieme poi, nel 2020, dopo aver trascorso insieme il periodo di quarantena dovuto alla pandemia.

Il 2 febbraio 2022 nasce il secondo figlio della Jenner e di Scott: Aire. La coppia si è lasciata di nuovo, poi, nel 2023. La loro storia resterà comunque, sempre sulla bocca di tutti, come l’amore di tante altre coppie celebri di questi anni.

Travis Scott, curiosità e origini

Il ragazzo è originario di una famiglia afroamericana del Texas, ed è nato nel 1992. Per molti anni ha vissuto però, con sua nonna, a South Park: la zona è davvero molto povera e anche malfamata, e questo ha ispirato molto il suo modo di fare musica. La musica di Scott è quasi allucinata, un rap onirico che sfocia quasi nella musica trap, ma che si fa anche molto influenzare dai sound anni’2000. Nella musica di questo artista si possono respirare anche sentimenti di malinconia e nostalgia, mai ben espressi.

Inoltre, forse non tutti sapranno che il ragazzo, conosciuto anche come La Flame o Cactus Jack è anche un produttore discografico.

Non ci resta che seguire le vicende di Travis Scott e la sua musica: gli amanti del genere, sicuramente, potranno ancora provare l’emozione di partecipare ad un suo concerto in giro per il mondo.