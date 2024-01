La prima puntata de “L’eredità” condotta da Marco Liorni ha ottenuto il record di ascolti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

L’Eredità, ascolti record per la 1^ puntata: grazie marco Liorni

Debutto record per la prima puntata della nuova edizione del programma Rai “L’Eredità” che, per questa edizione, vede Marco Liorni alla conduzione, al posto di Flavio Insinna. La prima puntata, andata in onda martedì 2 gennaio 2024 alle ore 18,45 su Rai 1, ha registrato l’ascolto di 4 milioni e 125mila spettatori, per uno share di circa il 25,1%. Il picco d’ascolto è stato di ben 5 milioni e 195mila spettatori, pari al 27%. Altro dato importante quello relativo al pubblico femminile, ben il 29% di share. Il programma non otteneva un riscontro di pubblico così importante dal 2 marzo 2023. Il direttore dell’intrattenimento Day Time Angelo Mellone ha così commentato questi dati: “siamo felicissimi di questo inizio così esaltante, che come ascolti e share non si vedeva da più di dieci anni e che è frutto della combinazione di due aspetti: la modifica di alcuni meccanismi di gioco e la scelta della direzione di puntare sulla figura di Marco Liorni come conduttore del programma.” Insomma, la nuova edizione de “L’Eredità” non poteva cominciare meglio.

Come abbiamo appena visto, la prima puntata della nuova edizione del programma televisivo in onda su Rai 1 alle ore 18.45 ha ottenuto ascolti record. Al posto di Flavio Insinna è stato scelto Marco Liorni per condurre il programma. Marco è reduce da cinque anni di ottimi ascolti con il programma “Reazione a catena”. Sui social però ci sono stati anche diversi commenti da alcuni utenti che rimpiangono invece Flavio Insinna, tra i quali: “Spiace per Liorni, che è bravo, ma con Insinna non c’è proprio paragone”, “Liorni sarà pure tanto caruccio e gentile ma gli manca il carisma! Il tipico caso di giornalista prestato allo spettacolo senza saperlo fare! Ridatemi Flavio Insinna!” Tra i commenti positivi da parte degli utenti troviamo invece: “Liorni ricorda Fabrizio Frizzi per stile, garbo ed educazione. Dopo anni nel preserale il passaggio è ‘naturale’ e nelle sue corde”, “Non vedere Flavio Insinna condurre L’Eredità è stato strano perché era veramente molto in gamba. Ma al tempo stesso bisogna dire che Liorni questa sera è stato molto bravo ed è stato in grado di prendere il timone della trasmissione egregiamente.”

Queste invece erano state le parole di Flavio Insinna al quotidiano La Repubblica: “posso solo dire grazie ed essere riconoscente alla Rai per tutti questi anni bellissimi. Fosse successo a 30 anni, di non condurre più un programma, credo che avrei reagito in un altro modo. Rabbia e paura. Ma adesso? Ho 58 anni e a 58 anni sei obbligato ad avere il cervello della tua età. Accetti le decisioni. Poi non si può neanche pensare di condurre la stessa trasmissione per tutta la vita.”

